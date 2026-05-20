Métrica8: arquitectura con las manos

Arquitectura honesta desde la materia y el proceso

En la villa asturiana de Colunga, entre el mar Cantábrico y la Sierra del Sueve, Métrica8 desarrolla una práctica arquitectónica que se distancia de muchas de las inercias actuales del sector. Frente a una arquitectura cada vez más estandarizada y desvinculada de la construcción real, el estudio reivindica una manera de hacer basada en la implicación directa con los materiales, el proceso y el territorio.

Fundado en 2023 por la arquitecta Claudia Armas, Métrica8 se define no solo por sus proyectos, sino por una filosofía clara: entender la arquitectura como una investigación constante donde el proceso tiene tanto valor como el resultado final. Una idea resumida en una expresión que atraviesa toda su práctica: “pensar con las manos”.

Lejos de la figura tradicional del arquitecto como autor distante, el equipo participa físicamente en la obra, experimenta con materiales y entiende cada proyecto como un organismo vivo en evolución. Esa relación directa con la construcción no aparece como un gesto romántico ni artesanal, sino como una forma de generar conocimiento desde la experiencia real.

“Nuestro objetivo no es solo resolver proyectos, sino desarrollar una forma de hacer arquitectura con criterio, donde material, proceso y contexto estén completamente alineados”, explica Claudia Armas.

La aproximación de Métrica8 resulta especialmente interesante porque evita dos extremos habituales en la arquitectura contemporánea: ni cae en el formalismo estético desconectado del lugar, ni convierte la sostenibilidad o la artesanía en un recurso superficial de comunicación. En su trabajo, el vínculo con el entorno y con los materiales aparece desde una lógica profundamente coherente.

Esa mirada se articula alrededor de la idea de la “verdad del material”. La madera, la tierra o cualquier elemento constructivo no se ocultan ni se transforman para parecer otra cosa. Se muestran tal y como son, asumiendo sus imperfecciones y potenciando sus cualidades. Más que una cuestión visual, se trata de una posición ética frente a la construcción y frente a la propia disciplina.

Uno de los proyectos que mejor refleja esta manera de entender la arquitectura es la rehabilitación de la Casa Rosa de Oviedo, un edificio emblemático con casi un siglo de historia transformado ahora en centro cultural. La intervención combina el respeto por la identidad original del inmueble con soluciones contemporáneas capaces de actualizar el espacio sin borrar su memoria. Molduras, fachadas y detalles ornamentales conviven con nuevas estrategias funcionales, sostenibles y programáticas.

Además de la rehabilitación arquitectónica, Métrica8 asume la dirección creativa del espacio, impulsando exposiciones, actividades culturales y propuestas vinculadas al arte y el diseño contemporáneo. Una extensión natural de su manera de entender la arquitectura como herramienta de activación social y cultural.

Otra de las líneas más relevantes del estudio es la recuperación y reinterpretación de sistemas constructivos tradicionales asturianos, especialmente el cebatu, una técnica basada en el entrelazado de varas de avellano utilizadas históricamente como tabiques. El interés de Métrica8 no reside únicamente en preservar este conocimiento, sino en traducirlo a soluciones contemporáneas viables y accesibles.

Su investigación propone adaptar este sistema ancestral mediante materiales disponibles en aserraderos y procesos compatibles con formas actuales de producción, manteniendo intacta la lógica artesanal y la honestidad constructiva original. Este trabajo obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Diseño de Revestimientos Interiores de Madera y fue expuesto en el estand del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias durante la 67ª edición de la FIDMA 2024.

Actualmente, el estudio trabaja en diversos proyectos de rehabilitación y bioconstrucción como Casa Trechoriu, El Corralón, Casa Paz o Casa Cebolla, en Cantabria, donde exploran nuevas formas de habitar conectadas con el paisaje, la autosuficiencia y una relación más consciente con el entorno natural.

Métrica8 está integrado por Claudia Armas, Olaya Alonso y Haydée Naveiras, tres perfiles complementarios provenientes de la arquitectura, la ingeniería y el interiorismo. El estudio funciona desde una estructura horizontal y colectiva donde el proyecto se construye a partir del intercambio y la colaboración, alejándose deliberadamente de la idea de autoría individual. Y se consolida como una de las voces emergentes en la arquitectura contemporánea desde Asturias de la mano de un equipo formado íntegramente por mujeres.

Quizá uno de los aspectos más valiosos de Métrica8 sea precisamente esa capacidad para devolver a la arquitectura una dimensión muchas veces olvidada: la de un oficio donde pensar, construir y experimentar siguen formando parte del mismo proceso.

Créditos: Todas las fotos son de Gonzalo Laborda; excepto la del equipo de Métrica8 y la de la fachada de la Casa Rosa, que son de El Auténtico Estudio