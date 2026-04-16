AURA: patrimonio en clave inmersiva

AURA: cuando el patrimonio se convierte en experiencia inmersiva

La serie AURA, desarrollada por el estudio internacional Moment Factory, propone una nueva forma de activar el patrimonio cultural: transformar espacios históricos en experiencias inmersivas nocturnas que combinan luz, sonido y proyección.

Tras nueve años de desarrollo, el proyecto se ha consolidado como una solución eficaz para revitalizar la relación del público con instituciones patrimoniales, ampliando audiencias y generando nuevas fuentes de ingresos. Actualmente, AURA está presente en cuatro enclaves emblemáticos: la Basílica de Notre-Dame de Montreal, el Dôme des Invalides en París, la Grace Cathedral de San Francisco y la iglesia Saint-Roch en Quebec.

Estas intervenciones, reconocidas internacionalmente con premios como el THEA Award o los PRIX NUMIX, reactivan los espacios tras su horario habitual, revelando detalles arquitectónicos que pasan desapercibidos a la luz del día. A través de un preciso sistema de projection mapping y una banda sonora original sincronizada, cada edificio se convierte en protagonista de una narrativa sensorial que conecta historia, arquitectura y emoción.

A diferencia de los espectáculos efímeros, AURA se concibe como una instalación permanente. Cada proyecto se desarrolla en estrecha colaboración con las instituciones responsables, respetando criterios de conservación y adaptándose a las particularidades de cada espacio. La tecnología se integra de forma casi invisible, permitiendo que la experiencia priorice la arquitectura y su significado.

El proyecto nació en 2017 en Montreal, coincidiendo con el 375 aniversario de la ciudad, demostrando que este tipo de experiencias puede convivir con la función espiritual de espacios activos, reforzando su capacidad de generar conexión y asombro. Desde entonces, el modelo se ha expandido, adaptándose a contextos tan diversos como el monumental complejo de Los Inválidos en París o la arquitectura neogótica de Grace Cathedral.

El desarrollo técnico de cada instalación implica escaneos 3D de alta precisión y un trabajo acústico específico para cada edificio. Todo ello se coordina mediante la plataforma propia X-Agora, que sincroniza imagen, sonido e iluminación en tiempo real.

Más allá de lo experiencial, AURA demuestra un impacto tangible: más de 2,2 millones de visitantes y millones de ingresos generados, parte de los cuales se destinan a la conservación de los propios edificios. Además, actúa como motor de turismo cultural, atrayendo público internacional y dinamizando el entorno urbano.

En un momento en el que las instituciones buscan nuevas formas de preservar y activar el patrimonio, AURA plantea una vía clara: entender estos espacios no como piezas estáticas, sino como entornos vivos capaces de evolucionar y conectar con nuevas generaciones.

Créditos fotográficos: Moment Factory