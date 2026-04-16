El fin de una era. Adiós a The Face

La revista británica The Face anunció su cierre definitivo. Así lo confirmaron a través de una breve publicación en sus redes sociales.

“Si, los rumores son ciertos” –dicen en el comunicado–, “tras publicarse inicialmente entre 1980 y 2004 relanzamos la revista en 2019 para una nueva era. Nuestra misión era honrar el legado icónico de la revista y, al mismo tiempo, hacer que el lector se sintiera entusiasmado por vivir este momento tan particular.” El anuncio, fechado el 27 de marzo de 2026, pone fin a una de las revistas referentes en música, moda y estilo.

Fundada originalmente en 1980 por Nick Logan (ex NME y Smash Hits), Jerry Perkins era el actual director ejecutivo de Wasted Talent Ltd., la editorial que relanzó la revista en 2019, quien declaró que «The Face tiene potencial para evolucionar hacia un modelo de venta directa al consumidor en el futuro, pero que actualmente no puede invertir en dicha transformación mientras la revista siga registrando pérdidas financieras con un modelo de ingresos basado en pauta publicitaria.”

Según Jerry, “esperábamos que The Face transmitiera optimismo para el futuro, por muy sombrías que sean las noticias.” Sin embargo, parece que tal optimismo no alcanzó. Para Jeremy Leslie, de MagCulture, “The Face siempre intentó vender una marca icónica de fines del siglo XX a una nueva generación, pero solo pareció haber funcionado durante los últimos siete años.”

Para sus responsables, “relanzar The Face fue un reto enorme, pero también un honor que nos llenó de vida. Para quienes darán forma al futuro de los medios culturales, esperamos que cuenten sus historias con la energía y la profundidad que ello merece.” El comunicado de cierre agradece a todos los que trabajaron durante los últimos años, fotógrafos, estilistas, redactores, videastas, productores, relaciones públicas, anunciantes y agentes. También a los lectores que realizaron contribuciones de valor, “buscamos historias por todas partes, desde Londres y Nueva York hasta París, Kingston, Kiev, Lagos, Gaza, Seúl y Salford. Descubrimos que el espíritu de la juventud sigue tan fuerte como siempre.»

Antes de irse, The Face dio cuenta de su última edición de primavera con la cantante Precious Renee Tucker, fotografiada por Steven Klein. “La experimentación musical de Precious, combinada con la serena elegancia de su interpretación, resulta fascinante. Precious es el momento, es la vanguardia. Por lo tanto, resulta apropiado que sea nuestra última estrella de tapa”, remarcan en The Face.

Para quienes la disfrutamos, alguna vez “la Biblia del estilo”, The Face fue una revista pionera de cultura contemporánea, con ingenio, innovación, elegancia y crítica, sin olvidar el revolucionario diseño gráfico de Neville Brody, quien durante un período de cinco años puso a la publicación en la cima del reconocimiento mundial por medio de un lenguaje visual único y definitivo.