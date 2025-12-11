Las tipografías ilustradas de VJ Type

Más francesas imposible

El caso de VJ Type es realmente curioso, se trata de una fundición que nace del éxito comercial y profesional de Violaine & Jérémy, aquel delicioso estudio parisino que desde 2012 y de la mano de sus fundadores: Violaine Orsoni y Jérémy Schneider, viene maravillando al mundo del diseño un día sí y otro también.

Como no podía ser de otra manera, la propuesta VJ Type se inspira y se alimenta del acervo de Violaine & Jérémy y el resultado no podía ser mejor. Para muestras un botón, o en este caso, tres.

En primer lugar tenemos a Cako, una de sus creaciones más antiguas. Robusta si se necesita dar un golpe sobre la mesa, delicada si lo suyo es insinuar. Versátil como nadie, «Cako se caracteriza por sus grandes contrastes, trazos gruesos y delgados, detalles finos y remates agudos», comenta Schneider.

Jäger por otra parte es una tipografía de exhibición, útil para titulares o textos cortos o medianos. Presentada en 2020, su desarrollo comenzó cinco años antes, en una exposición dedicada al arte contemporáneo y la artesanía en el Museo de las Artes Decorativas de París. «Jäger es un tributo a la artesanía fina. Esta fuente está inspirada en técnicas de construcción artesanales. Podemos ver formas que recuerdan a grabados, esculturas o trabajo con cinceles», comenta Schneider y agrega: «Sus ángulos dan la impresión de haber sido tallados en madera, los contornos son redondeados, nunca afilados. Cada peso ofrece dos versiones: la versión Jäger Master, que es el diseño original, más avanzado y atrevido, y la versión Jäger Classic, en la cual se han rellenado las formas de contra en la parte superior de las letras para ofrecer una opción más suave y versátil».

En último lugar y no por eso menos importante, tenemos a Eros, una familia arrolladora nacida de la fusión de dos tipografías personalizadas que Orsoni y Schneider dieron vida recientemente para Le Théâtre des Bouffes du Nord de París y un proyecto exclusivo realizado junto a Pharrell Williams y Jean Imbert en Saint-Tropez. «La estética de Eros está inspirada en el movimiento artístico Jugendstil y la Secesión vienesa de finales del siglo XIX, y se rediseñó con un toque contemporáneo que aporta una elegante nitidez al dibujo. Tiene una expresión muy refinada, transmite una hermosa sensación orgánica y, sin embargo, la tipografía sigue siendo funcional. Dibujamos 30 pares de ligaduras en mayúsculas y 30 pares de ligaduras en minúsculas para garantizar las secuencias de palabras más hermosas posibles».

En definitiva, VJ Type es el ejemplo perfecto de las posibilidades que los profesionales de la ilustración tienen en este ámbito. Gente como Jérémy Schneider, ilustrador y artista consumado, ha sabido sacarle un rendimiento superlativo a este binomio ganador. Ojalá estemos ante una veta madre aún por explotar.

Puedes ver todas las tipografías citadas en este artículo en el sitio web VJ Type.