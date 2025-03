Bocadillos de diseño: Autoban, Myron Kwan, Jonathan Tuckey, MXMA y One Plus Partnership

Joali Being, el interiorismo naturista de Autoban en un atolón de las Maldivas

Autoban, la práctica de arquitectura turca con oficinas en Estambul, Londres y Nueva York, propiedad de Seyhan Özdemir Sarper y Sefer Çağlar, firma Joali Being, un arrollador complejo turístico ubicado en Raa, uno de los 26 atolones naturales que tiene Maldivas.

Pabellones con techos de paja que parecen flotar sobre columnas texturizadas, divisiones transparentes que borran los límites entre interior y exterior, y superficies que imitan el movimiento de las olas, así se construye formal y funcionalmente la propuesta de Autoban. Una verdadera experiencia de diseño donde la arquitectura se convierte en médium entre el ser humano y la naturaleza. Un tributo a la belleza efímera del mundo submarino, capturada en formas atemporales.

Myron Kwan da vida a Fireside. Un homenaje a la gastronomía tradicional

«Fireside rinde homenaje a la forma más primal de cocina, centrándose en la gastronomía tradicional con fuego de leña. Su propuesta culinaria simplifica los excesos del mundo gastronómico moderno para volver a lo esencial, lo que nos brindó la oportunidad de plasmar su característica fusión de detalles toscos y refinados», comenta el diseñador chino Myron Kwan, fundador de M.R. Studio Ltd.

En efecto, la propuesta de Kwan y su gente se hace fuerte en una paleta de tonos tierra y rojos que consiguen dominar los espacios, acentuada por materiales como madera, piedra, metales y ladrillos trabajados con delicadeza y precisión. Al mismo tiempo se consiguió combinar muebles y elementos de varios estilos modernistas europeos con piezas sofisticadas hechas a medida, «todo ello envuelto en una atmósfera que evoca el calor de un fogón». El resultado es un espacio donde lo rústico y lo elegante convergen, creando una experiencia que celebra la autenticidad de lo esencial.

Tuckey Design Studio interviene una antigua capilla inglesa y acierta

Tuckey Design Studio, la práctica londinense dirigida por Jonathan Tuckey, es la responsable de una deliciosa intervención en antigua capilla inglesa en el condado de Devon; un santuario de principios del siglo XX que ha sido reinterpretado como un hogar familiar y donde se ha potenciado su cautivador interior eclesiástico.

Sin lugar a dudas la gran protagonista The Old Chapel, como ha sido bautizado el proyecto, es la nave central y cómo se ha conseguido transformar en un amplio espacio de planta abierta. Organizado alrededor de una estufa de leña central, con ventanas arqueadas y estrechas, se ha enmarcado la topografía costera en el horizonte. Tablones de madera recuperada revisten el techo desnudo, interrumpidos por vigas restauradas que acentúan la dramática inclinación de los aleros. Sobre la cocina, flotando en el aire, un nuevo espacio de madera contrachapada alberga un dormitorio adicional y una zona de estudio, accesible desde una escalera que serpentea entre un hastial de piedra rejuntado.

La nota final son para los innumerables detalles en ladrillo visto en forma de «ruina» que no hacen más que redondear una idea ciertamente impecable.

La Villa Luce, luz, entorno y buen gusto. Un proyecto de MXMA

A orillas del rio St. Lawrence en la histórica región de Charlevoix (Quebec), La Villa Luce se erige como un refugio contemporáneo que dialoga con la naturaleza. Diseñada por MXMA, la práctica canadiense propiedad de Maxime Moreau, ha sido concebida para una familia que buscaba escapar del bullicio urbano. Esta residencia de 288 m2 se organiza en dos niveles: una base de piedra local —extraída en un radio de 800 km— que ancla la construcción al terreno, y un piso acristalado que captura panorámicas del río y las montañas. En la planta alta, un espacio social abierto gira en torno a una mesa de billar, con ventanales que optimizan la luz natural y aleros que protegen del sol estival. Los dormitorios, en la planta baja, se abren a terrazas privadas que funden el interior con el bosque.

Un módulo verde recorre la casa como columna vertebral, ocultando áreas técnicas y reforzando la conexión con el entorno. Materiales resilientes —como piedra envejecida naturalmente y madera local—, junto con sistemas pasivos de climatización, reflejan un compromiso con la sostenibilidad. La Villa Luce es más que una casa: un testimonio de cómo la arquitectura puede celebrar la luz, el paisaje y el arte de vivir en armonía con el medio.

One Plus Partnership, el mar y un homenaje arquitectónico a lo Escher

One Plus Partnership, la práctica de arquitectura china fundada por Virginia Lung, firma un impresionante diseño en el que el ladrillo visto adquiere una dimensión completamente radical. Se trata de Gaoxingli Insun, un espacio gastronómico/recibidor de los cines de la ciudad de Haikou, capital de la provincia china de Hainan y una de las mayores islas del gigante asiático.

Efectivamente, al tratarse de un territorio separado de la china continental y de tanto arraigo marítimo, la gente de One Plus Partnership no pudo sino utilizar al «gran azul» como punto de partida. Así, y como salido de un sueño del mismísimo Escher, se consiguió componer un escenario brutal, con «verdaderas» olas de ladrillo rompiendo a diestra y siniestra, de arriba abajo, del derecho y del revés.

«Queríamos crear algo relacionado con el océano porque Haikou está rodeado de agua, pero queríamos cque fuera algo único y no usar el típico color azul. Así es que nos decantamos por un material como el ladrillo. Éstos están hechos de arena… Al mirarlos, puedes construir perfectamente una historia en tu mente… es atemporal», confiesa Lung.

