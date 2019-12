Broad Band: Claire L. Evans y la historia jamás contada de las mujeres que hicieron Internet

El papel de la mujer en el nacimiento, desarrollo y apogeo de la red de redes

A lo largo de sus 288 páginas, la escritora estadounidense Claire L. Evans, reivindica el papel de la mujer en el nacimiento, desarrollo y apogeo de la red de redes. Broad Band: The Untold Story of the Women Who Made the Internet es un trabajo necesario para entender, no solo la evolución del invento que modificó la faz de la Tierra, sino también su futuro, y por extensión, el nuestro. El trabajo, editado en inglés por Penguin Random House, recoge y celebra el aporte de verdaderos personajes que van desde Ada Lovelace, la matemática que escribió el primer programa informático a principios del siglo XIX; hasta las diseñadores web ciberpunks de los 90; pasando por verdaderos personajes como Grace Hopper, la matemática que democratizó la computación o Elizabeth Feinler, una las madres de Internet. «La historia de la tecnología que probablemente conozcas, es la de hombres y máquinas, garajes y riquezas, alfa nerds y brogrammers. Pero las mujeres siempre han estado a la vanguardia de la tecnología y la innovación; simplemente han sido borradas de la historia. Hasta ahora», comenta Evans.