Waymo, la primera compañía de taxis sin conductores se pone en marcha

El futuro ya está aquí

Waymo es una de las innumerables ramificaciones de Google, en este caso, dedicada al transporte público, pero no se trata de cualquier tipo de transporte, hablamos de vehículos no tripulados. Esta compañía, que nació en 2009 como Google Self-Driving Car Project, y que en Experimenta hablamos en su momento, lleva más de un año probando sobre el terreno sus coches. 400 voluntarios se desplazan cada día a sus trabajos, escuelas, gimnasios,… en los barrios residenciales de la ciudad de Phoenix, Arizona. Después de más de 12,8 millones de kilómetros, Waymo se está preparando para comercializar sus servicios de movilidad en 2019. Situada a la cabeza de la lucha por este incipiente mercado, el que fuera el proyecto más ambicioso de Google (ahora Alphabet Inc. ) está valorado actualmente en 150.000 millones de euros. El futuro ya está aquí.