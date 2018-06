Xbox Adaptive Controller, el mando inclusivo de Microsoft

Jugar con una mano y un pie, una mano y un hombro, o incluso un pie y la barbilla

Microsoft ha creado Xbox Adaptive Controller, un mando pensado para dar respuesta a las necesidades de los jugadores con movilidad reducida, a los que ofrece una experiencia completamente personalizada. Diseñado a partir de los comentarios y experiencias reales de la comunidad de jugadores, el Xbox Adaptive Controller cuenta con grandes botones programables y conexión a interruptores externos, botones, soportes y joysticks para un juego más accesible. Completamente configurable, el mando —que permite al usuario jugar con una mano y un pie, una mano y un hombro, o incluso un pie y la barbilla—, estará disponible a finales de este 2018. “La iniciativa surgió en 2014 cuando, navegando por la web, uno de nuestros ingenieros descubrió un controlador de juego creado por Warfighter Engaged, una organización sin ánimo de lucro que proporciona dispositivos de juego a veteranos heridos”, explican desde Microsoft. Tras una reunión con el fundador de la organización, Ken Jones, que les hizo conscientes de la dificultad que para los heridos de guerra supone el poder jugar con normalidad a cualquier videojuego, la conocida compañía decidió desarrollar una solución para Warfighter Engaged. En colaboración con Jones, el equipo elegido desarrolló un dispositivo de juego que a partir de la tecnología de detección de movimiento Kinect rastreaba los movimientos del jugador, transformándolos en entradas de un controlador inalámbrico Xbox tradicional. Ganadora del primer premio del hackathon celebrado con motivo del Microsoft’s 2015 Ability Summit, la propuesta se perfeccionó para el hackathon Microsoft 2016. El proyecto coincidió además con la iniciativa Gaming for Everyone (Gaming for Everyone), lanzada en 2015 con el objetivo de involucrar a una mayor variedad de jugadores de Xbox. Con ella, la plataforma se renovó para admitir funciones de accesibilidad, como subtítulos, interfaces de usuario de alto contraste y la capacidad de volver a asignar los botones del controlador.