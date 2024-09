Cinco libros para el mes de septiembre. Si te apetece leer, comienza por aquí

Share this...

A mí sí me pagan por pensar. Hacia una cultura empresarial creativa, de David Asensio

¿Cómo pretendemos ser un país innovador si no creemos en la creatividad ni en su potencial dentro de las empresas? ¿No deberíamos desarrollar en todas las empresas la creatividad, la confianza en ella, para luego producir esa innovación? ¿Tenemos un liderazgo dentro de las empresas que acepta y provoca la creatividad? ¿Toda empresa puede ser considerada como una empresa creativa a pesar de no pertenecer al mundo de las agencias de publicidad o del marketing? Editado por Experimenta Libros, en A mí sí me pagan por pensar. Hacia una cultura empresarial creativa, Asensio nos muestra que toda empresa es y puede ser creativa, así como también nos propone la forma de llevarla hacia una cultura empresarial creativa. «Este es, casi con seguridad, el primer libro escrito en España que nos muestra cómo toda empresa puede y debe adoptar la creatividad como forma de liderazgo y visión empresarial». Ir a tienda.

Reading Architecture. A Visual Lexicon, de Owen Hopkins

El escritor, historiador y actual director del Centro Farrell de la Universidad de Newcastle en Inglaterra University, Owen Hopkins, es el autor de Reading Architecture. A Visual Lexicon, una suerte de guía visual para reconocer y comprender nuestro entorno arquitectónico. «Las características se identifican y etiquetan para que, a diferencia de otros diccionarios de arquitectura, el lector no tenga que saber el nombre antes de buscarlo».

Dibujos de líneas claras y amplias fotografías en color ilustran cada uno de los principales tipos de edificios, desde fuertes hasta iglesias, casas señoriales y rascacielos. Editado por Laurence King Publishing, Reading Architecture. A Visual Lexicon se presenta como una obra imprescindible para todos los amantes de la arquitectura y aquellos que quieran aprender más.

La marca país en América Latina. Bases teórico técnicas de su diseño y auditoría de las marcas de veinte países, de Norberto Chaves

Este interesante libro escrito por Norberto Chaves y editado por Experimenta Libros, se presenta como un faro de conocimiento en el complejo mundo de la identidad nacional y la imagen de un país. La marca país en América Latina. Bases teórico técnicas de su diseño y auditoría de las marcas de 20 países, arrojan luz sobre sobre las complejidades del diseño y la gestión de las marcas país en el contexto latinoamericano. «La presente obra intenta aportar claridad sobre el tema y proveer parámetros de calidad y rendimiento específicos de este género marcario. Y aplica esos parámetros a la auditoría de veinte marcas-país latinoamericanas; trabajo realizado a partir de la dirección de las tesis de grado de un curso de diseño gráfico de la Universidad Casa Grande, en Guayaquil, Ecuador», cometa Chaves. Ir a tienda.

Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsky

«Hoy en día, todas las habilidades para crear un producto se pueden aprender online, programación, diseño, marketing,… todas menos una: concebir nuevos productos. Con este libro, aprenderás técnicas prácticas para encontrar ideas para comenzar tu próximo negocio, rentable, físico, digital, de servicios o de contenido», comenta el diseñador, maker y escritor alemán, Artiom Dashinsky, sobre su libro Generating Product Ideas: Actionable Techniques for Finding New Business Ideas, de Artiom Dashinsk.

Design: The Definitive Visual History

Editado en inglés por la británica DK, Design: The Definitive Visual History es un libro fascinante que ofrece un recorrido completo y cautivador por la corta pero exitosa historia del diseño. Con una impresionante recopilación de imágenes y textos informativos, el libro sumerge al lector en un viaje visual desde los orígenes del diseño hasta las últimas tendencias contemporáneas. A lo largo de sus 400 páginas, se consigue estacar su evolución en diversas disciplinas, como la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial y la moda, entre otras. Desde los diseños innovadores de la antigüedad hasta las creaciones revolucionarias de los movimientos artísticos del siglo XX, Design: The Definitive Visual History proporciona una visión detallada de cómo el pensamiento creativo ha moldeado la cultura y ha mejorado la funcionalidad y la estética en el mundo.

La imagen de portada es obra de la ilustradora estadounidense Angie Wang