La columna de Chema Aznar: Las cosas

Share this...

Las cosas van más allá de la experiencia práctica cotidiana, nos relacionamos, reflexionamos o emocionamos. Se adquieren significados relevantes; vivir sin las cosas sería difícil. Como personajes de una obra calderoniana, las cosas interpretan su papel, pero hay un “más allá” complejo difícilmente descifrable. Se puede entrever en la propia experiencia o la emoción producida por la pericia, el placer de utilización de las cosas, o pueden inducirnos a la reflexión desde los recuerdos, o adquirir sentido durante su fruición, el hábito, la contemplación o la sensibilidad en la propia apariencia desordenada de las cosas, inconexas u ordenadas, entendiendo otro fin, obviando el propuesto. Constituyen un relato sin palabras, expresadas en lo cotidiano, más allá de lo que revelan o explican de sí mismas. Son pre-textos de una historia no escrita; se sitúan en el espacio y en el tiempo, de forma nada absoluta; constituyen textos de un proceso, alumbrando un discurso explícito, una historia: biografía de la propia vida misma, traduciendo el sentido, el uso, el conocimiento o la emoción. Georges Perec, en su obra “Las cosas”, relata el ansia de una pareja parisiense por vivir en una casa:

“la vida allí sería fácil, sería simple”: Rara vez estaría ordenado el piso, pero su mismo desorden constituiría su mayor atractivo. Lo cuidarían apenas: vivirían en él. La comodidad y ambiente se les antojaría un hecho incontrovertible, un dato inicial, un estado de su naturaleza (…) A veces les parecería que la vida entera podría desarrollarse armoniosamente entre aquellas paredes cubiertas de libros, entre aquellos objetos tan perfectamente domesticados que habrían acabado creyéndolos hechos para su uso único, entre aquellas cosas bellas y simples, suaves.

Husserl, en su fenomenología, desde la realidad, estableció un escenario delimitado, en el que construía el entorno (natural) de los objetos, en el que ponía atención en la forma que se presenta ante la conciencia. Parafraseando a Graham Harman y según su tesis, dirigida al pensamiento hacia el entendimiento de los objetos: estos son protagonistas en lo ejecutante y en su vertiente de imagen. Desde esta propuesta iría delimitando concretamente las cosas, objetos, protagonistas en las relaciones entre el objeto y el otro.

En la observación de un objeto, cosa, producto, aunque se haya creado, realizado o planificado, debe tener controlados sus objetivos a cumplir: como su efectividad productiva, funcional, de mercado. Graham Harman, piensa que según estas características analíticas y proposicionales del proyecto, rebaja al objeto a una caricatura, velando el mundo en el que actúa realmente.

Sería interesante saber cómo zambullirse en ese nivel más profundo, creo que sería un aspecto a reconsiderar en el diseño. Graham Harman apunta: “En verdad, todas las relaciones humanas con los objetos los extraen de su realidad profunda, revelando tan solo algunas de sus cualidades”. Aunque se reconozca una cosa utilizada por mucho tiempo y entrara en una relación habitual, no quiere decir que se entre en una relación íntima con la cosa, y aunque se proyecte desde sus procesos creativos o conceptuales, no podría acercarse más a su fondo. Graham Harman, citando a Ortega y Gasset: una forma para acceder al fondo de las cosas, seria mediante desencajar y descubrir las metáforas que designan la realidad: “ (…) la metáfora no actúa por pintar una imagen desde afuera, sino por hacernos vivir la ejecución de un nuevo objeto que nace en medio de nosotros, en el mismo momento en el que se nombra por primera vez”.

Un ejemplo de esto podría ser la descripción metafórica que hace Georges Perec de su librería:(…) entre aquellas paredes cubiertas de libros, entre aquellos objetos tan perfectamente domesticados que habrían acabado, creyéndolos hechos para su uso único (…).

Las cosas van más lejos de la experiencia práctica, cotidiana o de las operaciones repetitivas de los estudios de mercado.

Citas

Perec, Georges, “Las cosas, ed. Anagrama”, Barcelona 1992.Harman Graham, “Hacia el realismo especulativo” Ed, Caja Negra, Buenos Aires 2015.

Ortega Y Gasset José, “La deshumanización del arte y otros ensayos de estética” Ed.: Alianza/ Revista de Occidente. Madrid 1998.

Husserl Edmund “Fenomenología” citado por Harman Graham, en “Hacia el realismo especulativo” Ed, Caja Negra.

Aznar, Chema. “Incidencia y reflexión: pensamientos en torno al diseño de producto” Ed. Experimenta.