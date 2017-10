Naufragios

"Después procedí a construirme algunos muebles que me resultaban indispensables, tales como una mesa y una silla, sin los cuales no podía escribir ni comer cómodamente. Para ello empleé trozos de las tablas que había traído del barco. También coloqué tablones a lo largo de las paredes de la caverna, de un pie y medio de ancho, en los que ordené las herramientas, clavos y herrajes, pudiendo así encontrarlos con facilidad.

En los muros hinqué algunas clavijas para colgar las escopetas y otros objetos apropiados. En esta forma la caverna tomó el aspecto de un bazar en el que se podían encontrar las cosas más útiles.

Instalado en esta forma en mi morada, rodeado de algunos muebles que me brindaban comodidad, como ser la mesa y la silla, fue como pude empezar a escribir un Diario que continué hasta que la tinta se hubo agotado."

Imágenes: Colección de esculturas a partir de maderas encontradas en la playa. Pep Carrió

Texto: Robinson Crusoe. Daniel Defoe (extracto)

www.pepcarrio.com