Metsä Board premia el diseño de envases ecológicos y sostenibles

Better with Less

Better with Less es el concurso internacional que lanza la empresa finlandesa dedicada a la producción de cartón, Metsä Board. ¿El objetivo?, animar a creativos de todo el mundo a buscar diseños de envases innovadores que den respuestas ecológicas y sostenibles a los productos de uso cotidiano. La convocatoria, abierta hasta el 31 de marzo de 2018, incluye propuestas de envases de comidas para llevar, de comercio electrónico, bienestar, cosméticos o alimentos secos. La propuesta ganadora recibirá un premio de 10.000 euros y, en el caso de estudiantes, un premio adicional será realizar una beca con el servicio de embalaje de la compañía en Shanghai. Las propuestas serán valoradas por reconocidos expertos del sector como Terri Goldstein, profesional de diseño de marca y embalaje; Peter Désilets, estratega y especialista en aspectos de sostenibilidad del embalaje; Marianne Rosner Klimchuck, experta en diseño de envases y presidenta de Communication Design Pathways Departamento de Moda del Instituto de Tecnología; Lars G. Wallentin, diseñador de envases que trabajó con marcas reconocidas en todo el mundo y John B. Mahaffie, futurista con experiencia primaria en soluciones de embalajes futuros.