Premio Europeo del Espacio Público Urbano 2022

Impulsado por el CCCB, el Premio se organiza con una red de 10 instituciones de arquitectura y urbanismo y más de 50 expertos de todo el continente

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) convoca la undécima edición del Premio Europeo del Espacio Público Urbano. Este certamen bienal y honorífico, que desde el año 2000 reconoce las mejores intervenciones de creación, transformación y recuperación de los espacios públicos de las ciudades europeas, distinguirá obras realizadas entre el 2018 y el 2021.

El Premio, que es el único en Europa dedicado al espacio público y que se concede tanto a los autores del proyecto como a sus promotores, quiere reflejar la centralidad de estas cuestiones y convertirse en un observatorio de buenas prácticas que permita pensar en posibles soluciones ante un futuro en que las ciudades tendrán un papel primordial a la hora de definir la evolución de la sociedad.

«En un contexto como el actual, en el cual la emergencia climática o la crisis generada por la pandemia del COVID-19 evidencian que las ciudades de todo el mundo se enfrentan a nuevos retos –climáticos, tecnológicos, sociales–, el valor del espacio público es más significativo que nunca», comentan desde la organización.

El jurado internacional de esta undécima edición está formado por reputados profesionales de todo el territorio europeo: Teresa Galí-Izard, ingeniera agrícola y paisajista, actualmente es profesora de Arquitectura del Paisaje y directora del Master of Sciences in Landscape Architecture en la ETH de Zúrich, en Suiza;

Hans Ibelings, crítico e historiador de arquitectura holandés, es director de The Architecture Observer; Eleni Myrivili, Doctora en antropología y asesora de Resiliencia y Sostenibilidad de la Ciudad de Atenas; Andreas Ruby, director del Swiss Architecture Museum de Basilea y cofundador de Ruby Press; Paloma Strelitz, arquitecta británica, directora creativa de Patch y fundadora de Assemble, Londres; Špela Videčnik, arquitecta, socia fundadora del despacho OFIS architects de Liubliana, Eslovenia; Lluís Ortega, Doctor Arquitecto por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Licenciado en Filosofía por la Universitat de Barcelona, y Master of Science (AAD) por la Columbia University.

Las inscripciones estarán abiertas del 20 de abril al 17 de mayo de 2022. Más información en este enlace.