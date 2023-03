10 años de luz: Pet Lamp cumple 10 años y lo festeja a lo grande

Share this...

Instalación, muestra, estudio abierto, fiesta…

Siempre se celebra el nacimiento de un proyecto de diseño social, pero su sostenibilidad en el tiempo, es algo para realmente admirar, ya que como me gusta aclarar, son iniciativas que suelen tener un diez por ciento de lo que entendemos por diseño tradicional (forma y función) y más de empatía, don de gente, respeto, ética y horas dedicadas a la logística y a los diálogos entre los más diversos actores.

Tal es el caso de la Pet Lamp, un proyecto liderado por el diseñador español Alvaro Catalán de Ocón, que cumple 10 años justo en el marco del Madrid Design Festival.

La iniciativa combina la reutilización de botellas de plástico PET con la cestería tradicional de distintas comunidades de artesanos de todo el mundo, y esto último, es lo que la hace tan especial. Ese “saber hacer” que se transmite de generación en generación y se desarrolla de distintas maneras y dando cuenta de cada lugar. Es que no hay nada más antiguo que el tejido y nada más auténtico en esto de contar a través de él, la propia historia. El método de escritura de muchos pueblos originarios.

Pero vayamos al principio. Todo comenzó cuando Alvaro fue invitado por Helene Le Drogou en el verano de 2011 a ser parte de un proyecto enfocado en dar nueva vida al descarte de las botellas plásticas (PET) uno de los flagelos cuando de contaminación se trata inundando ríos y mares. Ahora bien, la inclusión de comunidades de virtuosos artesanos comenzó a través de Artesanías de Colombia, organización emblemática y con un caudal de técnicas a cual más virtuosa y no paró, sumando al día de hoy hasta artesanos de la comunidad Mapuche de Chile a eximios tejedores de África, Asia y Oceanía. Cada uno que con sus exquisito trabajo, entreteje acervos materiales e inmateriales.

Hoy, Catalán de Ocón y equipo, festejan estos cruces y diálogos con la muestra Pet Lamp, 10 años tejiendo historias, editada por Acdo en la Central de Diseño en el Matadero de Madrid, donde reúnen 22 lámparas de las colecciones nacidas en las montañas del Cauca, pasando por la capital chilena del mimbre llamada Chimbarongo, el corazón de la exuberante Araucanía, la remota Bolgatanga en Ghana, la antigua Harar en Etiopía, Phanat Nikhom en Tailandia y la comunidad aborigen australiana de Ramingining. Junto a bellas fotografías que dan cuenta del proceso, de las comunidades, de los usos y costumbres y de los paisajes. Que eso tiene de maravilloso el binomio Diseño & Artesanía, como me gusta decir, son iniciativas que sobre todo permiten: «Conocer para reconocer’».

Además hasta el 9 de abril despliegan la instalación The Collection en el Hotel Only You frente a la Estación Atocha.