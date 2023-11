Afonso de Matos y el Diseño Crítico en la pasada edición de la Dutch Design Week

La semana del diseño neerlandés sigue dando que hablar

Y justo a dos semanas de su culminación, cierro numerosos reportes de la Dutch Design Week, con una de las propuestas que más gusto: Who can afford to be critical?… ¿Quién puede permitirse ser crítico?

El trabajo final de su master en la Design Academy Eindhoven, del diseñador portugués Afonso de Matos, expuesto en el museo de arte contemporáneo Van Abbemuseum con el que cuestiona no sólo parte de la educación que se imparte, sobre todo en varias universidades de Europa, Estados Unidos y el Reino Unido, sino el rol en el que se coloca hoy a los diseñadores desde lo que se ha dado en llamar «Diseño Crítico».

Una perspectiva que percibe el diseño como algo más que un servicio de mercado y pretende demostrar que los diseñadores pueden ser agentes de un poderoso cambio social y político, más allá de los límites del entorno comercial cliente-comisión. “Desde esta perspectiva, los diseñadores ya no están destinados a resolver problemas, sino a enmarcarlos. Se nos pide que asumamos la responsabilidad de concienciar sobre los problemas del mundo. Se nos anima a convertirnos en provocadores…”, señala. “Pero como pagamos nuestras cuentas y a la vez ¿Nuestros proyectos ‘críticos’ están cambiando algo o, irónicamente, están haciendo manteniendo el statu quo?”… se plantea.

La verdad una reflexión más que oportuna, a los ojos además, de la cantidad de proyectos vistos que se quedan solo en esta parte del proyecto.

“Mi tesis, desarrollada en la Academia de Diseño de Eindhoven entre 2021 y 2022, titulada ¿Quién puede permitirse ser crítico? ¿Qué puede permitirse ser criticado? pretende entender qué poder político tienen los diseñadores contemporáneos y cuestionar esta misma comprensión. En lugar de centrarnos en prácticas críticas individuales que pueden caer rápidamente en cámaras de eco, ¿Deberíamos intentar buscar la agencia política en otras capacidades? ¿Quizás no como diseñadores, sino como trabajadores, como ciudadanos, como activistas… simplemente, como personas?, remata.