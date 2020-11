Agenda de noviembre: mucho diseño y creatividad para afrontar la última recta del año

Collage y palabra, exposición en la la Central de Diseño de Matadero Madrid

Este viernes 13 de noviembre de 17:00 a 21:00 horas se podrá visitar en el hall de la Central de Diseño de Matadero Madrid la muestra Collage y palabra, un proyecto expositivo colectivo e internacional de carácter efímero que tiene como objetivo principal fomentar la visibilidad de la mujer creadora contemporánea que utiliza el collage como medio de creación. Se trata de una iniciativa de Mujeres que cortan y pegan con el apoyo de Toguchi & Naguchi, DIMAD y Artediez en el marco de Supergráfico20 y La Noche de Los Libros 2020. La muestra recoge imágenes que evocan los libros favoritos de sus autoras, un trozo de un texto, una cita, palabras que las marcaron y las hacen viajar hacia lugares que viven en nuestra imaginación. En definitiva, una representación visual inspirada en su obra literaria de referencia que contiene tanto imagen como palabra. Más información en este enlace.

Mondrian y De Stijl, gran exposición en el Museo Reina Sofía

El Museo Reina Sofía yel Stichting Kunstmuseum Den Haag organizan Mondrian y De Stijl, una imperdible exposición dedicada a la obra de Piet Mondrian, que en el contexto del movimiento De Stijl, marcó el rumbo del arte abstracto geométrico desde los Países Bajos y contribuyó al cambio drástico de la cultura visual después de la Primera Guerra Mundial. La muestra, comisariada por Hans Janssen y que podrá visitarse hasta el 1 de marzo de 2021, reúne muestras del trabajo de Mondrian y de algunos de sus compañeros de movimiento. Más información en este enlace.

CDC15: el concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino ya está aquí

Cosentino, la multinacional española especializada en superficies para la arquitectura y el diseño, ha puesto en marcha la decimoquinta edición delCosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino. La presentación y lanzamiento oficial de esta nueva edición del ya icónico certamen ha tenido lugar este jueves 5 de noviembre a través de un evento online (que puede verse en el canal Cosentino TV de YouTube). Más información en este enlace.

Entre el arte y la moda. La colección de fotografías de Carla Sozzani en Madrid

Hasta el 10 de enero de 2021 el famoso espacio cultural madrileño, CentroCentro, albergará Entre el arte y la moda. Fotografías de la colección de Carla Sozzani, una imperdible exposición dedicada a la moda, el arte y la fotografía. La muestra, de carácter gratuito y que podrá visitarse de martes a domingos de 10:00 a 20:00 horas, se articula a partir de la colección fotografía de la célebre editora, empresaria y galerista italiana, Carla Sozzani. Más información en este enlace.

La huella del deshielo, fotografías de Fernando Moleres

Hasta el 31 de diciembre de 2020 el Roca Madrid Gallery albergará la exposición La huella del deshielo, un proyecto expositivo basado en una de las series más impactantes del famoso fotógrafo bilbaíno Fernando Moleres. «Las fotografías constituyen una serie narrativa que comienza con paisajes de hielo formados en una época inmemorial, que como cápsulas del tiempo, caminan silenciosamente hacia el desvanecimiento; allí en los límites de lo visible. Un ambiente en el que se intercambian la calma y la tensión de la transformación», comenta Moleres. Más información en este enlace.

Expresionismo alemán en la colección del barón Thyssen-Bornemisza

Esta exposición dedicada al Expresionismo alemán es la apertura de la celebración del centenario del nacimiento de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza (1921-2002), uno de los más acreditados coleccionistas del siglo XX. Cuando en mayo de 1961 el barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza adquirió una acuarela de Emil Nolde iniciaba un cambio de rumbo en el coleccionismo de la saga Thyssen. Comisariada por Paloma Alarcó, la muestra que podrá visitarse hasta el 14 de marzo de 2021, cambia la habitual distribución cronológica del expresionismo en salas del museo para ofrecer una visión renovada que se articula alrededor de tres conceptos: el proceso de creación de las pinturas, su éxito de público y crítica y, por último, la relación del barón con sus marchantes y los proyectos expositivos que organizó para difundir su colección en el contexto internacional. Más información en este enlace.

Popocket, viaje a lo mínimo: exposición de Antonio De Felipe en La Fiambrera Art Gallery

La Fiambrera Art Gallery presenta la segunda exposición individual de Antonio De Felipe. Titulada Popocket, viaje a lo mínimo, la muestra reúne casi cien dibujos realizados en pequeños formatos, que van desde la cuartilla a la tarjeta de visita, pasando por cartones reciclados. Se trata de un novedoso planteamiento formal en la trayectoria del artista y un recorrido temático por los mitos de nuestra infancia, que harán las delicias de los muchos seguidores de este conocido artista y también de todo amante del Arte Pop. Más información en este enlace.

La edición inaugural de los SIT Furniture Design Award ya está en marcha

Se ha puesto en marcha la primera edición de los SIT Furniture Design Award, un certamen internacional que nace con el objetivo de reconocer el esfuerzo y el talento de creadores, fabricantes y marcas consagradas al diseño de mobiliario. Organizado por Farmani Group, esta primera edición ha sido estructurada en 11 categorías principales de las cuales se desprenden 109 subcategorías, está amplia taxonomía permite a los postulantes encontrar el contexto ideal para que sus propuestas luzcan lo mejor posible. Más información en este enlace.

Land. Sebastián Nicolau. Arte multidisciplinar en Valencia

La exposición Land. Sebastián Nicolau, que podrá visitarse hasta el 30 de noviembre de 2020 en Sala de Exposiciones Glorieta de Sagunto (Valencia), revela la evolución de la actitud creadora del artista valenciano a lo largo de más de tres décadas y su capacidad para reinterpretar las imágenes, partiendo de lo real hacia la abstracción. La muestra, comisariada por Alfonso de la Torre y organizada por Fundación Bancaja, incluye piezas en materiales diversos, desde lienzo y el óleo al aluminio, metal, papel, madera, escayola, esmalte o cerámica, hasta creaciones audiovisuales, una de ellas realizada en 3D. La entrada es libre y gratuita. Más información en este enlace.

Botero en Madrid: la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa

Hasta el 7 de febrero de 2021, CentroCentro, el icónico espacio cultural madrileño albergará una exposición sin precedentes dedicada a la obra de Fernando Botero. Producida por Arthemisia con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid Botero. 60 años de pintura, recorre seis de las más de siete décadas de la extensa trayectoria del artista colombiano. La muestra, compuesta de 67 piezas —la mayor retrospectiva dedicada al artista colombiano en Europa—, será una ocasión única dado que la selección ha sido aprobada por el propio maestro. Más información en este enlace.

Exposición: This is not a love song. Cruce de caminos entre las artes visuales y la música pop (1965 – 2020)

This Is Not A Love Song es la tercera parte de una trilogía de exposiciones con las que se ha intentado trazar una genealogía de las relaciones entre las artes visuales y la música pop desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, poniendo énfasis en aquellos momentos en los que ambas manifestaciones se retroalimentaron y se movieron sincrónicamente en el territorio de la experimentación, la utopía o la incorrección política. La muestra, comisariada por el Director Master de Estudios Avanzados de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, Javier Panera, podrá visitarse hasta el 15 de noviembre de 2020 en Sala de Exposiciones del Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid. Más información en este enlace.

De repente, inmovilizaron el mundo: exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas

El Museo Nacional de Artes Decorativas albergará hasta próximo 15 de noviembre la muestra De repente, inmovilizaron el mundo. Se trata de un proyecto expositivo que reúne las ilustraciones realizadas por el famoso diseñador parisino Ruedi Baur durante las primeras etapas del confinamiento. «Cada día, diseñaba una o más ilustraciones inspiradas en los hechos, debates y sentimientos del momento. No exenta de crítica y humor», comenta el creativo galo. La entrada es libre y gratuita. Más información en este enlace.

Hiperespacio, una reflexión sobre el arte y la arquitectura en el Bombas Gens Centre d’Art

Hasta el 24 de enero de 2021 se podrá visitar en el Bombas Gens Centre d’Art de valencia la exposición, Hiperespacios. Comisariada por Julia Castelló, Nuria Enguita y Vicent Todolí, la muestra reflexiona sobre la relación entre la arquitectura y el arte. «En las artes visuales, la arquitectura, lejos de ser un espacio abstracto, deviene un envoltorio, una membrana, la piel de nuestra vida. El espacio arquitectónico, que estimula nuestras proyecciones mentales e introyecciones físicas y psíquicas (memorias, acciones), no ha perdido en el arte su poder originario de proteger al cuerpo», comentan responsables de la exposición. Más información en este enlace.

Barcelona Design Week 2020: un evento de ciudad, para toda la ciudad

Del 17 al 26 de noviembre se celebrará la 15ª edición de la Barcelona Design Week, la cita ineludible sobre diseño, creatividad e innovación en Barcelona y una de las design weeks más importantes del calendario internacional. Organizada por BCD y FAD, en colaboración con el Museu del Disseny, esta nueva entrega contará con más de 100 actividades abiertas a la ciudad, entre las que destacan exposiciones, talleres, conferencias, jornadas de puertas abiertas, pero también con actividades más dirigidas al público profesional y empresarial. Más información en este enlace.

Gran exposición en el Círculo de Bellas Artes. 30 portadas inéditas, 30 grandes diseñadores

El Círculo de Bellas Artes de Madrid albergará durante todo el mes de noviembre la muestra Des/cubiertas. Biblioteca de portadas inéditas, una imperdible exposición que reúne, organiza y ofrece a sus visitantes, un inspirador paseo por la obra inédita de algunos de los creadores más importantes del diseño y la ilustración española. Se trata de una cuidada selección de 30 portadas que por unas razones o por otras, nunca llegaron a publicarse. Más información en este enlace.

Una década de diseño valenciano en el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Alcoy

La exposición Diseño valenciano (2009-2019). Productos para un mundo global, que podrá visitarse hasta el 31 de enero 2021 en la segunda planta del IVAM CADA ALCOI, el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Alcoy, propone un recorrido por el diseño de producto valenciano desde 2009 hasta la actualidad. La muestra, comisariada por el profesor de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València Xavier Giner Ponce, está compuesta por 170 obras excepcionales (muchas de ellas ya históricas) de creadores como Vicent Martínez, Santiago Sevillano, PerezOchando o Ximo Roca, a través de esta cuidada selección se analiza y reflexiona sobre la complejidad y valor experimental e innovador de este ámbito del diseño. Más información en este enlace.

Ohi Workshops: el nuevo ciclo de talleres de Ohi Design Project

Ohi Design Project, la iniciativa para repensar el patrimonio mueble vasco desde un punto de vista contemporáneo liderada por Naia Querejeta y Silvia Ceñal, presenta Ohi Workshops, un ambicioso ciclo de talleres que incorpora una nueva metodología de trabajo al proceso de creación de diseñadores y artesanos como patrimonio vivo de nuestra sociedad. De las cuatro jornadas que conformaban este ciclo inicialmente, quedan aún por realizarse las del 19 y 27 de noviembre. Más información en este enlace.

William Kentridge. Lo que no está dibujado

Del 9 octubre al 21 febrero 2021 el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) albergará una exposición dedicada al profilfico y multifacético creador sudafricano William Kentridge. Esta muestra, titulada William Kentridge. Lo que no está dibujado, es una oportunidad única para ver algunas de las obras más emblemáticas de Kentridge: tapices de gran formato, la impactante instalación audiovisual More Sweetly Play the Dance y la serie completa de los 11 cortometrajes de animación Drawings for Projection. El CCCB es el primer lugar en Europa donde se estrena la última película de Kentridge, City Deep. Más información en este enlace.

Hey we are, gran retrospectiva dedicada a Hey en el Centro de Arte La Panera

El Centro de Arte La Panera, uno de los espacios de mayor proyección de la última década en la escena cultural catalana, albergará hasta el 10 de enero de 2021 la exposición Hey we are, una interesante retrospectiva dedicada al ya consagrado estudio de diseño gráfico barcelonés, Hey. Comisariada por Anna Roigé, la muestra ofrece a sus visitantes un verdadero viaje por la vida y obra de una firma creativa, que a pesar de su juventud (fundado en 2007), ha conseguido hacerse con un lugar de privilegio en la la comunidad creativa española. Más información en este enlace.

Richard Buckminster Fuller, vida y obra de un genio en el Espacio Fundación Telefónica

El Espacio Fundación Telefónica de Madrid presenta la exposción Curiosidad radical. En la órbita de Buckminster Fuller, un imprescindible recorrido por la vida y obra del legendario diseñador, arquitecto, pensador, filósofo y visionario estadounidense, Richard Buckminster Fuller. Comisariada por Rosa Pera y José Luis de Vicente, la muestra reúne los principales trabajos de Fuller con propuestas de creadores contemporáneos y coetáneos de su época como Abeer Seikaly, Norman Foster y Chuck Hoberman, los diseñadores Neri Oxman y Joris Laarman o los artistas Olafur Eliasson, Ruth Asawa y Tomáš Libertíny. Más información en este enlace.

Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones Fundación Mapfre

El Museo Carmen Thyssen Málaga organiza Vanguardia dibujada [1910-1945]. Colecciones Fundación Mapfre, una imperdible exposición creada a partir de los fondos de de la Fundación Mapfre. Obras de artistas como Salvador Dalí, Henri Matisse o Joan Miró, entre muchos otras, podrán disfrutarse hasta el 17 de enero de 2021 en la Sala Noble de la prestigiosa institución cultural malagueña. Más información en este enlace.

La imagen de portada de este artículo es obra del ilustrador italiano Andrea Manzati.