Hey we are, gran retrospectiva dedicada a Hey en el Centro de Arte La Panera

Imágenes directas, formas puras y colores vivos

El Centro de Arte La Panera, uno de los espacios de mayor proyección de la última década en la escena cultural catalana, albergará hasta el 10 de enero de 2021 la exposición Hey we are, una interesante retrospectiva dedicada al ya consagrado estudio de diseño gráfico barcelonés, Hey. Comisariada por Anna Roigé, la muestra ofrece a sus visitantes un verdadero viaje por la vida y obra de una firma creativa, que a pesar de su juventud (fundado en 2007), ha conseguido hacerse con un lugar de privilegio en la la comunidad creativa española. «Hey ha creado una identidad claramente reconocible y original dentro del diseño nacional, e incluso internacional. Siempre intentando dar un paso más allá y no sólo quedándose en la zona de confort, sino rompiendo los límites creativos, creyendo en el poder de las imágenes y en su capacidad de transformar las cosas», comentan desde el centro cultural.

A través de más de 100 piezas, Hey we are nos muestra, no solo un abanico interminable de soluciones gráficas elegantes e innovadoras en distintos soportes, sino también la evolución de un estilo que lo ha llevado a trabajar para gigantes como Wired, The Wall Street Journal o UNIQLO, por nombrar solo algunos. «Hey se comunica a través de imágenes directas, formas puras, colores vivos, que nos recuerdan que la comunicación gráfica puede ser divertida, además de cumplir su misión. Un lenguaje claro y directo expresado a través de diferentes soportes, ya sean impresos, digitales o incluso artesanales».

La exposición, de entrada libre, puede visitarse de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas. Domigos y festivos, de 11 a 14 horas. Más información en este enlace.