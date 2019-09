Agenda de septiembre: ferias, concursos, muestras, talleres, encuentros… ¡Viva el diseño!

La Feria Hábitat Valencia ya está aquí. Del 17 al 20 de septiembre

Con septiembre llega uno de los eventos más importantes del diseño de España, la Feria Hábitat Valencia. Más de 45.000 m2 consagrados al diseño de mobiliario, iluminación, textiles e interiores. Feria Hábitat, que abrirá sus puertas desde el 17 al 20 de septiembre, es el mayor escaparate para profesionales del sector que reúne las condiciones para convertirse en el referente internacional del hábitat español: por trayectoria, instalaciones y posicionamiento internacional. Experimenta estará una vez más acompañando esta gran fiesta del diseño con un estand en una ubicación privilegiada, donde los visitantes podrán recoger un ejemplar especial de distribución gratuita, dedicado íntegramente al sector del hábitat. Mas información en este enlace.

Ivan Chermayeff in memoriam, buen diseño en la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid

La exposición, Ivan Chermayeff in memoriam, podrá visitarse hasta el próximo 14 de octubre en la Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid. La muestra se compone, por un lado, de los mejores carteles creados por Chermayeff a lo largo de su exitosa carrera; y por otro, de una selección de los mejores posters realizados por diseñadores de todo el mundo, convocados por DIMAD en 2018, en un notable homenaje al fallecido creativo británico.

La obra de Ivan Chermayeff , sin duda uno de los iconos del diseño gráfico del siglo XX, forma parte de la memoria visual de toda una generación. La muestra está enmarcada en el programa Madrid Gráfica 2019.

Apertura Madrid Gallery Weekend, del 12 y el 15 de septiembre

Apertura Madrid Gallery Weekend, el evento consagrado al arte por excelencia de la capital española, y tendrá lugar entre el 12 y el 15 de septiembre del presente año. Organizado anualmente por Arte_Madrid, esta edición 2019 reúne a 49 de las más notables galerías de arte de Madrid. Una cita que atrae, desde hace 10 años, a coleccionistas, expertos y comisarios de todo el mundo.

Puwerty 2019. El festival para creadores de menos de 26 años

Puwerty, el festival de creación joven de La Casa Encendida vuelve a inaugurar el curso con su tercera edición. “Poder y pubertad” continúa siendo su declaración de intenciones, un encuentro que busca actuar como plataforma para visibilizar el trabajo de artistas y creadores jóvenes en campos de la creación contemporánea, musical, audiovisual o escénica. El 28 de septiembre en La Casa Encendida.

El concurso de diseño de envases Better with Less – Design Challenge 2019-2020 abre el plazo de inscripción

Better with Less – Design Challenge es el concurso internacional organizado por Metsä Board, empresa finlandesa dedicada a la producción de cartón. ¿El objetivo?, animar a creativos de todo el mundo a buscar diseños de envases innovadores que den respuestas ecológicas y sostenibles a los productos de uso cotidiano. Las inscripciones en las cuatro categorías: cosmética, comercio electrónico, envases de alimentos y una categoría “comodín”, están abiertas hasta el 5 de enero de 2020. El premio principal para el concurso es de 7.000 euros, mientras que el segundo premio es de 2.000 euros y el tercero de 1.000 euros.

Pequeños diseños, grandes arquitectos

La exposición, Pequeños diseños, grandes arquitectos, propone una mirada distinta al trabajo de algunos reconocidos arquitectos internacionales, mostrándolos más íntimos a través de sus diseños de pequeños objetos domésticos.

Edificios emblemáticos, rascacielos y hasta ciudades están vinculados a grandes arquitectos, pero en el lugar donde se forman las ideas no existen escalas, y un esbozo puede acabar convirtiéndose en un gran edificio o en un pequeño objeto de uso doméstico que nos facilita la vida y la hace más divertida. Esta exposición podrá visitarse hasta el 21 de octubre de 2019 en el Roca Barcelona Gallery.

Llega The Journey, el nuevo certamen fotográfico de B the travel brand Xperience

La marca de viajes B the travel brand Xperience impulsa The Journey, el primer certamen fotográfico dirigido a fotógrafos que hayan explorado el concepto de viaje o recorrido. El fotógrafo escogido tendrá el reto de diseñar un proyecto expositivo inspirador que se presentará en diferentes ciudades de España y Portugal. El concurso premiará al ganador con un máximo de 7.000 euros como premio y producción de obra. La convocatoria, que cuenta con el asesoramiento de la Fundación Foto Colectania, finalizará el 30 de noviembre.

Cartelería argentina en Casa Ámerica, hasta el 30 de septiembre

La exposición De hambre y de amor. Afiches de El fantasma de Heredia, comisariada por Sonia Díaz y Gabriel Martínez, es una retrospectiva de carteles realizados por este estudio de diseño argentino formado por Anabella Salem y Gabriel Mateu en los años 90. La muestra se enmarca dentro de Madrid Gráfica 2019 y podrá verse en Casa América del 2 al 30 de septiembre.

London Design Festival 2019, del 14 al 22 de septiembre

La 17 edición del London Design Festival ya está aquí. Del 14 al 22 de septiembre la capital británica se volcará al diseño de cuerpo y alma. Los eventos, disturbios en 14 distritos, abordan todas las áreas que componen el apasionante mundo del diseño. “Londres tiene la mayor economía creativa del mundo, y el diseño es una parte clave de ella. Nuestro festival celebra y promueve la excelencia en el diseño de Londres en un período en el que mostrar la creatividad es aún más importante”, comentan desde la organización.

Francisco Ontañón. Oficio y creación, fotografía barcelonesa en Madrid

La Sala Canal de Isabel II acoge Francisco Ontañón. Oficio y creación, una exposición temporal que explora la trayectoria completa del fotógrafo barcelonés Francisco Ontañón, uno de los mayores exponentes de la fotografía española de la segunda mitad del siglo XX. Del 7 de septiembre al 3 de noviembre los visitantes de la muestra podrán disfrutar las dos vertientes fotográficas de Ontañón: su perfil profesional y su faceta vinculada a la fotografía de autor a lo largo de sus cinco décadas de carrera. Destacan sus colaboraciones con autores como Rosa Montero, Miguel Delibes o Fernando Fernán Gómez y las imágenes que componen el libro oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Love Cartón 2019. Diseño en cartón en Matadero Madrid. Del 26 al 29 de septiembre

Vuelve Love Cartón, el evento de referencia del diseño que utiliza el cartón como material para un diseño y consumo más sostenibles. Del 26 al 29 de septiembre en la Central de Diseño de Matadero, Love Cartón mostrará y acercará tanto a profesionales como a particulares a la vanguardia en la creación y el diseño en cartón. Organizado por el estudio de diseño Mummons y DIMAD, con la colaboración de Cartonlab, CardboardFurniture and Projects, Basurama y Experimenta, esta nueva edición de Love Cartón estará compuesta de una exposición abierta, que incluirá piezas de mobiliario, iluminación, objetos de decoración, sistemas constructivos… procedentes de distintas ciudades de España. Una zona de feria, donde empresas y profesionales tendrán la oportunidad de exponer sus productos y/o servicios en estands diseñados y producidos por ellos mismos con cartón. Un market, dirigido a los diseñadores y empresas que quieran darse a conocer y vender su producto. Y por último, los asientes podrán disfrutar de jornadas técnicas y workshops dirigidos al sector profesional, charlas y actividades lúdicas para todos los públicos. Más información en este enlace.

Terraforming, exposición de fotografía de Michael Najjar en Santander

Hasta el próximo 5 de octubre, la Galería Juan Silió de Santander, alberga Terraforming, una exposición de Michael Najjar centrada en la dramática transformación de nuestro entorno en paisajes post-naturales. El fotógrafo alemán nos muestra que no estamos ante un escenario futurista, sino ante un escenario real, consecuencia del cambio climático que ha pasado de ser una distopía a convertirse en posibilidad real: ¿es posible transformar en un entorno habitable el planeta Marte debido a que estamos transformando el nuestro en uno inhabitable?

III Concurso Internacional Inhaus Lab – Diseña tu casa modular

El concurso Inhaus Lab – Diseña tu casa modular es una iniciativa de Casas inHAUS que nace con la intención de impulsar la creatividad e innovación en la Arquitectura. Pretende promover las nuevas formas de ejercer la arquitectura entre los estudiantes y recién titulados de todas las escuelas de arquitectura y otras disciplinas relacionadas, premiando a aquellos que destaquen por su creatividad en la búsqueda de nuevas soluciones de vivienda modular. Con 5.500 euros en premios, el plazo limite para inscribirse Inhaus Lab – Diseña tu casa modular finaliza el 13 de enero de 2020. Más información en este enlace.

Videojuegos. Los dos lados de la pantalla. Explora los límites entre el mundo físico y el virtual en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid

La exposición Videojuegos. Los dos lados de la pantalla, plantea un viaje en el que los visitantes podrán comprender cómo se hace un videojuego o qué relación mantienen con el cine, la música y otras artes. Sus implicaciones económicas y laborales, su capacidad para generar conocimiento colectivo, sus consecuencias socioculturales, su vertiente más artística e incluso los modos en los que el videojuego genera nuevas formas de investigación científica. La muestra, que estará abierta hasta enero de 2020, podrá visitarse en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid.

Karl Blossfeldt. Urformen der Kunst, flores en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y Loewe Perfumes presentan una selección de 40 fotografías que formaron parte del álbum Urformen der Kunst, del fotógrafo y escultor alemán Karl Blossfeldt (1865-1932), quien dedicó toda su vida a inmortalizar en imágenes plantas y flores. Publicado en 1928, el libro fue la plataforma que le dio a conocer y le hizo entrar en la esfera artística del momento, proyectándolo como uno de los fotógrafos más significativos de la Nueva Objetividad. La muestra, de entrada gratuita, podrá visitarse a partir del 6 de septiembre y hasta el 5 de octubre de 2019 inclusive.

Els colors de Le Corbusier, exposición sobre el genio suizo-francés hasta el 30 de septiembre

La exposición Els colors de Le Corbusier a l’Índia… se inspira en la investigación realizada por el arquitecto Josep Quetglas sobre los croquis que hicieron Enric Miralles y Elías Torres durante su viaje a la India en 1992. En el centro del viaje estaba la visita a la arquitectura de Le Corbusier en las ciudades de Chandigarh y Ahmedabad. La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de septiembre en la Fundació Enric Miralles de Barcelona, ha sido auspiciada por Gigacer Spa con la colaboración de la Fundación Le Corbusier.

Liu Bolin. The Invisible Man, hasta el 15 de septiembre en el Palacio de Gaviria de Madrid

Tras recalar su obra en distintas ciudades del mundo, por fin se expone en Madrid una retrospectiva del artista chino Liu Bolin. La muestra, que podrá visitarse en el Palacio de Gaviria de Madrid hasta el próximo 15 de septiembre, hace suya la denominación por la que es conocido el artista chino: The Invisible Man. Con ello se incide en su obra y en su obsesión por la mimetización con el entorno que le rodea, en una suerte de performance estática fruto de la fotografía.

¿Cómo sería el buzón del futuro?

¿Cómo sería el buzón del futuro? es un concurso organizado por Open House y Correos que busca rediseñar los buzones de correo de la icónica compañía española. Serán premiados con 6.000 y 3.000 euros los dos mejores y más innovadores diseños que sean presentados hasta el 15 de septiembre de 2019. Los arquitectos Teresa Sapey y Mariano Martín, el escultor Felipe García-Bañon , junto Agustín Estébanez y Sara Cubillo, representantes de Correos, serían los encargados de seleccionar y decidir el resultado final del certamen.

La imagen principal de este articulo pertenece a la ilustradora búlgara Gloria Shugleva.