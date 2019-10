Agenda de noviembre: entramos en la última recta del año y lo hacemos con más diseño que nunca

OFFF Sevilla 2019. El punto de encuentro en el sur de Europa para mentes creativas de todo el mundo

El 28, 29 y 30 de noviembre se celebrará la segunda edición del OFFF Sevilla, el festival de cultura posdigital por excelencia del sur de España. El festival, que tiene su origen en Barcelona, para este año a preparado una cartelera de creativos a tener en cuenta: Anton & Irene, Cabeza Patata, Brendan Dawes, Golden Wolf, Kelly Anna o Marta Cerdà, entre muchos otros. «Sevilla es una ciudad históricamente unida a la creatividad, situada en una región donde lo visual se manifiesta como una parte importante de la identidad. OFFF convierte, una vez más, a la ciudad en punto de encuentro y conexiones entre el sur de Europa y el resto del mundo», comentan desde la organización.

Cars: Accelerating The Modern World, el automóvil y su impacto en la sociedad

El Victoria and Albert Museum de Londres organiza y alberga Accelerating the Modern World, una exposición que explora el impacto del automóvil en el devenir de la sociedad. A través de más de 250 objetos, esta muestra, que podrá visitarse a partir del próximo 23 de noviembre, repasa los hitos de una industria imparable y pone sobre la mesa los nuevos retos a los que se enfrenta.

La Bauhaus en las colecciones Thyssen

Con motivo de la conmemoración del centenario de la Bauhaus, el museo presenta La Bauhaus en las colecciones Thyssen, una exposición en pequeño formato que recoge las obras de artistas vinculados históricamente a la escuela y pertenecientes a la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La muestra, que podrá visitarse hasta el 12 de enero de 2020, pondrá un especial énfasis en aquellas creadas en el periodo de actividad de la Bauhaus (1919-1933). El proyecto, comisariado por el equipo curatorial del museo, incluye la publicación de un catálogo explicativo.

Arte pop en el Norte de África

Hasta el 1 de diciembre de 2019 se podrá visitar en la Casa Árabe de Madrid la muestra, Arte pop en el Norte de África. Comisariada por Najlaa El Ageli (Libia) y Toufik Douib (Argelia), esta exposición da cuenta de las dosis de ingenio, humor, sátira y versatilidad del arte emergente en países como Túnez, Argelia, Libia, Sudán, Marruecos, Egipto o Mauritania. La exposición cuenta con obras de los siguientes artistas: Alla Budabbus, Rasha Amin, Dhafer Ben Khalifa, El-3OU, Malak El-Ghuel, Sarah Basma Harnafi, Ilyes Messaoudi, El-Moustach, Qarm Qart, Ahmed El-Shaer, Amy Sow, Ghita Benlamlih, Abdulrahman Al-Nazeer, Combo, Skanderous, Rayan Nasir, The Yellow Man, Amado Alfadni, Dar Al Naim.

Procesos. Taller de diseño de mobiliario con Juan Cuenca

Hasta el 1 de marzo 2020 podrá visitarse en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía la exposición Procesos. Taller de diseño de mobiliario con Juan Cuenca. Se trata de una experiencia inédita en el ámbito andaluz que contado con la participación de diez diseñadores de Andalucía (Antonio Abdul-Masih Quesada, Granada Barrero Moro, Irene Gallego Sánchez, Patricia Higuera Miguélez, Carlos Jiménez Sánchez, Candelaria López Romero, Teresa Lucena González, Ángela Moyano Espinosa de los Monteros, Mar Portal del Pozo y Javier Tejido Jiménez). En la exposición, comisariada por Juan Cuenca y María Aguilar, se presentan las diez obras y una vitrina donde se muestran los distintos procesos creativos a través de bocetos, dibujos y maquetas de los trabajos. Para los directores del taller estos ensayos son «hijos de la racionalidad, del mundo de la industria y de la relación con el arte contemporáneo».

En cartel. Artistas gráficos del Museo Nacional de Artes Decorativas (1900-1936)

Hasta el 26 de enero de 2020 podrá visitarse en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid la exposición, En cartel. Artistas gráficos del Museo Nacional de Artes Decorativas (1900-1936). Se trata de una de las colecciones más desconocidas de la institución madrileña, una selección de bocetos para cartel pintados a la aguada entre 1900 y 1936, que su predecesor, el Museo Nacional de Artes Industriales, atesoró durante el primer tercio del siglo XX. «No se quiso entonces, ni se pretende ahora con esta exposición, trazar una historia del cartel. El propósito de la institución era y es el fomento de las industrias artísticas españolas, con especial atención a los procedimientos técnicos», aseguran desde la organización.

Idoletrías. Garamond vs. Helvética

Hasta el 4 de enero de 2020 se podrá visitar en la Caja de las Letras de la sede central del Instituto Cervantes, la exposición, Idoletrías, Garamond versus Helvética. Comisariada por Fernando Beltrán y el Premio Nacional de Diseño, Manuel Estrada, esta instalación a medida nos muestra los mejores usos de ambas tipografías: carteles, portadas de libros, discos, revistas, objetos… Muy conocidos, en algunos casos, o desconocidos por el gran público en otros, pero mostrando siempre la belleza, capacidad y eficacia de ambas letras para cumplir con su misión estética y comunicativa. Esta muestra está enmarcada en la edición 2019 de Madrid Gráfica.

Intangibles. Una exposición digital de la Colección Telefónica

¿Se puede hacer una exposición de arte sin las obras físicas? ¿Es posible emocionarse sin contemplar el objeto artístico? Inspirados en piezas emblemáticas de la Colección Telefónica, la famosa fundación presenta Intangibles. Una exposición digital de la Colección Telefónica, se trata de un proyecto expositivo con experiencias digitales que se exhibirá de forma simultánea en siete ciudades de América Latina y España. Un proyecto disruptivo en su concepto y de carácter global que además trasciende el marco espacio/tiempo, y es que uno de sus puntos fuertes es la simultaneidad: todas las sedes de la muestra estarán conectadas en tiempo real y compartirán algunos de los contenidos y experiencias. La muestra podrá verse en la planta 3ª del Espacio Fundación Telefónica hasta el 23 de febrero del 2020.

World Press Photo en Madrid

Hasta el 3 de noviembre, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, alberga la World Press Photo 2019, con seguridad, la muestra de fotoperiodismo más importante del mundo. Esta exposición itinerante es visitada por 3 millones de personas en más de 100 ciudades de 40 países cada año. «Cuando comenzó en 1955 con una pequeña exposición pública de fotografías de prensa, nadie imaginó que acabaría convirtiéndose en una de las exposiciones fotográficas más importantes del mundo», comentan los organizadores.

El maestro de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX

En el marco de la celebración de su bicentenario, el Museo del Prado presenta El maestro de papel. Cartillas para aprender a dibujar de los siglos XVII al XIX, una exposición que permitirá reflejar el uso de las cartillas como instrumento pedagógico esencial para el aprendizaje del dibujo y su evolución en Europa y, por extensión, en España. Comisariada por José Manuel Matilla y María Luisa Cuenca, la exposición podrá visitarse hasta el 2 de febrero de 2020.

Los súper-carteles de Studio Mut

Del 5 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2019, el Centro Cultural Galileo de Madrid acogerá la exposición Los súper-carteles de Studio Mut. Se trata de un repaso por la obra gráfica del conocido estudio italiano fundado por Thomas Kronbichler y Martin Kerschbaumer. «Los trabajos del Studio Mut son un buen indicador de la transición del cartel al súper cartel. Al cartel que no teme la comunicación digital, dinámica e inversiva. No teme medirse con la superficialidad de los lenguajes de la red. Que sabe que hoy todo debe ser on demand. Y, sobre todo, qué es la súper síntesis. En el Studio Mut por fortuna así nos lo muestran», aseguran los responsables de la muestra.

Cruz Novillo de Cine, el diseño del séptimo arte en la Central de Diseño de Matadero Madrid

La exposición Cruz Novillo de Cine, organizada por Fundación DIMAD y la Ciudad de Madrid Film Office, propone un estimulante y original viaje al universo del cine al que Cruz Novillo aportó su obra gráfica, cuyo devenir camina paralelo a la historia del cine español, y presenta en esta exhibición fragmentos cinematográficos poco conocidos. Junto con su formato innovador y altamente original, la exposición exhibe por primera vez al público obras del artista conquense hasta ahora inéditas, así como piezas cinematográficas rara vez exhibidas en salas públicas, junto con piezas de diseñadores internacionales que marcaron profundamente a Pepe Cruz Novillo.

Muestreo #3. Anti-books. El fondo documental de Centro de Estudios y Documentación del MACBA

Muestreo #3. Anti-books es la tercera de una serie de muestras producidas desde el Centro de Estudios y Documentación del MACBA para dar a conocer sus fondos y colecciones documentales. En esta ocasión, la atención se centra en una selección de libros de artista de los años sesenta y setenta, de entre los más de 4.000 que se conservan en el Archivo del museo, influenciados por los movimientos conceptual y minimalista. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de febrero de 2020, hace hincapié en la obra de tres artistas, Hanne Darboven, Sol LeWitt y Dieter Roth. La muestra se completa con piezas de John Baldessari, Robert Barry, stanley brouwn, Chuck Close, Agnes Denes, Peter Downsbrough, Jackie Ferrara, Marco Gastini, Robert Jack, Richard Kostelanetz, Bruce Nauman, Edda Renouf y Fred Sandback.

El legado de America Sanchez en el Palau Robert

La exposición America Sanchez: clásico, moderno, jazz y tropical, recoge el legado del diseñador gráfico, fundador y responsable del área de diseño gráfico de EINA y creador de las dos primeras imágenes gráficas del centro. La exposición muestra la larga y fecunda trayectoria del Premio Nacional de Diseño, America Sanchez, su estilo ecléctico e inclasificable, y su vinculación a Barcelona desde hace más de 50 años. Comisariada por Juan Riancho, está organizada por la Direcció General de Difusió de la Generalitat de Catalunya y el Archivo Lafuente de Santander. La muestra podrá visitarse hasta el 23 de febrero de 2020 en la sala 3 del Palau Robert de Barcelona.

Vibrant Matter: cine experimental, videoarte, animación digital y programación 3D

En la era de la biotecnología, la tecnociencia, los exoesqueletos y la inteligencia artificial, ¿cómo puede repensarse el ser humano y el cuerpo femenino en particular?A través de cuatro programas, este ciclo audiovisual titulado Vibrant Matter, ofrece una reflexión sobre la materia como generadora de pensamiento. Comisariada por María Morata, el evento tendrá lugar los días 5, 6 , 7 y 8 de noviembre en la Casa Encendida de Madrid.

Martin Majoor. Five Types, un recorrido por la obra del tipógrafo holandés en el IED Madrid

Hasta el 14 d noviembre se podrá visitar en la sede de Palacio de Altamira del IED Madrid, la exposición Martin Majoor. Five Types, un minucioso recorrido por la obra más emblemática del reconocido tipógrafo holandés. La muestra, comisariada por Estefanía Moreno y el Premio Nacional de Diseño, Manuel Estrada, está enmarcada en la edición 2019 de Madrid Gráfica. Esta selección de trabajos, impresa en gran formato por Gráficas Muriel, socio protector de Dimad, es un resumen de las cinco fuentes más importantes que ha diseñado Martin Majoor durante los últimos 30 años: Scala, Telefont, Seria, Nexus, y Questa (ésta última, en colaboración con Jos Buivenga), junto con proyectos y ejemplos de uso que demuestran lo relevantes que resultan en el diseño actual y la versatilidad de los diferentes pesos y estilos.