Alberto Corazón. El diseño español llora la partida de uno de sus grandes referentes

El genio madrileño nos deja a la edad de 79 años

Alberto Corazón, sin lugar a dudas una las figuras más importantes de la corta pero exitosa historia del diseño español, nos deja a los 79 años de edad.

Diseñador, fotógrafo, escultor, pintor,… el papel, aportes y la propia figura del genio madrileño a la cultura española no solo han ayudado a construir la identidad del diseño español como tal y servido como fuente de inspiración para las nuevas generaciones, también han contribuido en el vertiginoso desarrollo y evolución del paisaje gráfico de toda una nación.

Desde los logotipos de instituciones públicas como el Ministerio de Sanidad y Consumo, la Junta de Andalucía, la Universidad Autónoma de Madrid o la Compañía Nacional de Teatro Clásico, por nombrar apenas algunas; hasta otras de condición privada pero igual de universales como Renfe Cercanías o Mapfre, la impronta y legado creativo de Alberto Corazón está grabada a fuego en el acervo cultural y la memoria colectiva de un país que hoy siente su partida.

Aunque los logros, galardones y reconocimientos como diseñador son muchos (Premio Nacional de Diseño, Medalla de Oro del American Institute of Graphic Arts, Gold award del The Designers Association of London, Premio del American Institute of Graphic Arts, etcétera), su faceta como escritor es casi igual de impresionante. Alberto Corazón es probablemente el autor más prolífico y relevante del diseño español. A lo largo de sus más de 50 años de carrera ha firmado, entre libros y ensayos, cerca de 40 obras, algunas de ellas, como Una mirada en palabras, Escritura suspendida o La década prodigiosa, verdaderas joyas de la palabra escrita.

De todas sus cualidades y calidades profesionales, los que tuvieron la fortuna de conocerlo aseguran que fue justamente su humanidad, su cercanía, su forma de inspirarse e inspirar, lo que lo hacia ser quién era: un genio.