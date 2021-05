Architecture Now!: nuevo ciclo de debates en el Roca Barcelona Gallery

Share this...

El impacto de la arquitectura en la sociedad contemporánea

El jueves 6 de mayo a las 19:00 horas, Roca Barcelona Gallery inaugura Architecture Now!, un nuevo ciclo de encuentros y entrevistas online y offline consagrado a la arquitectura en el que jóvenes pensadores y creadores del sector hablarán sobre cómo conciben y proyectan nuevos escenarios de futuro desde diferentes puntos de vista, disciplinas y escalas. «La arquitectura no es solo técnica o funcionalidad, sino una expresión multidisciplinar, cultural, social y medioambiental. Es un reflejo de la sociedad, su historia y su camino hacia la experimentación. Por esta razón, Architecture Now! se plantea como un espacio donde descubrir propuestas innovadoras y creativas y hablar de arquitectura y ciudad de una manera transversal, cultural y holística», comentan desde el famoso espacio cultural barcelonés.

El ciclo, enmarcado en la Semana de Arquitectura de Barcelona 2021, está comisariado y conducido por Núria Moliner, arquitecta dedicada a la divulgación de la cultura arquitectónica y la investigación sobre ética social y medioambiental en la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Esta primera entre a de Architecture Now! contará también con la participación de José Luis de Vicente, Albert València y Cierto Estudio para analizar el papel y el impacto de la arquitectura en la sociedad contemporánea y reflexionar sobre retos del presente y futuro.

El encuentro será retransmitido en directo a través de la cuenta de Instagram de Roca Barcelona Gallery y tendrá lugar de forma presencial en Roca Barcelona Gallery. Se repartirán mascarillas FFP2 y se aplicarán todas las medidas de higiene para garantizar la seguridad del público asistente, como son aforo reducido, distancia social, y gel hidroalcohólico a disposición. Más información en este enlace.