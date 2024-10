Con Isola en la Dutch Design Week cada cual atiende su juego

Share this...

En el mayor skatepark de los Países Bajos… ¡cuatro exhibiciones en una!

También en el corazón del distrito central de la Dutch Design Week, el Strijp-S, pero esta vez en un lugar maravilloso y que conocemos porque el año pasado fue el anfitrión de la fiesta, Area 51, el mayor skatepark cubierto de los Países Bajos, se presentó por sexto año consecutivo Isola Design, reconocida plataforma fundada en 2017 en Milán.

Más de 100 expositores, a los que hay que visitar, eludiendo en algunos casos a bandas de niños y adolescentes en sus bicicletas y patinetas, lo que hace sin dudas más vibrante la puesta “El futuro no está actualmente disponible” organizada en cuatro exposiciones que iremos detallando.

«Este año damos un paso audaz en el corazón de la Semana del Diseño Holandés, ampliando nuestro alcance global con la presentación de estudios de diseño independientes de todo el mundo. También traemos a los Países Bajos la exposición “Routes to Roots”, tras su éxito en Arabia Saudí y Milán, en colaboración con Ithra. Nuestro objetivo es tender puentes entre culturas, celebrar la diversidad del diseño mundial y seguir afianzando nuestro crecimiento año tras año”, adelantaba Gabriele Cavallaro, cofundador y CEO de Isola Design Group.

Así en una amplísima sala que balconea a las pistas y rampas, en la primera planta, presentaron una dinámica mezcla de diseñadores, estudios y empresas fabricantes bajo la curaduría de Wisse Trooster entre los que figuran: Barbara Nanning, Daphnehobbelen, Filip Pista, Fransje Gimbrere, Hanna Marije Kooistra Kooistra, Inge Bečka Art & Design, Iris Megens, Karel Bodegom, Kineco, Maria-patricia Lupascu, Mickey Philips, Primoarets, Samuel Szraga, Studio Toimii, Tom Schoonhoven Studio, Tonone, Wisse Trooster, Yamuna Forzani yCéline Hurka.

Mientras que en las pistas de práctica, muestran la exposición “Routes to Roots”, un viaje por los diseños de las regiones de Oriente Medio y Norte de África que preservan el patrimonio y la tierra. “Productos que combinan la inspiración y la experiencia ancestral con la artesanía de vanguardia, demostrando cómo los talentos emergentes pueden revitalizar el panorama del diseño tendiendo puentes entre tradición e innovación”, señalan. Alfombras como la Blick de Doodle And The Gang, los muebles tejidos de Mina Abouzahra o el divisor de ambientes y lámpara producidos con la planta Luffa, simil esponja, conocida en la cultura árabe por Samer Selbak, entre otros.