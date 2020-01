Google y Bauhaus Dessau Foundation rinden homenaje a la icónica institución germana

El papel e influencia de una escuela inmortal

El centenario de la Bauhaus nos ha dejado innumerables eventos e iniciativas que han remarcado el papel e influencia de la icónica institución germana en el desarrollo y evolución del Diseño y prácticamente cualquier disciplina creativa. Desde charlas, festivales o exposiciones, hasta la publicación de libros (como es el caso de De Weimar a Ulm, del Dr. Eugenio Vega editado recientemente por Experimenta), el mundo entero se ha volcado de lleno a celebrar el excepcional legado de la famosa escuela.

En el ámbito digital, una fantástica iniciativa a destacar es sin lugar a dudas, Bauhaus Everywhere. Traces of a design school in everyday life, un proyecto realizado por Google Arts & Culture en colaboración con la Bauhaus Dessau Foundation que explora la influencia de la Bauhaus en el arte, la arquitectura, la moda, la fotografía, el cine… en definitiva, en nuestra forma de vida. De carácter introductório, esta «muestra digital» es un primer paso altamente recomendable para todos aquellos interesados en el Diseño y su corta pero fascinante historia.

«¿Qué tienen en común las sillas plegables, las lámparas para escritorio o las señales de metro?, todas tienen algo de la Bauhaus». Con esta frase abre el primer video de una fantástica serie, parte esencial del proyecto, que a través de unas logradas animaciones al más puro «estilo Bauhaus», resume son éxito el espíritu de la muestra. Puedes acceder al contenido completo de Bauhaus Everywhere haciendo clic en este enlace.