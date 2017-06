BDW Congress, ponencias para transformar la sociedad. Parte primera

Experiencia de uso, personas y propósitos

La primera sesión de BDW Congress, organizada en el marco de la Barcelona Design Week, ha ofrecido cuatro ponencias bajo el lema “Transformando la sociedad” y abordando el tema User Experience, People and Purpose (Experiencia de usuario, personas y propósitos) como ideas argumentativas. La necesidad de redefinir el diseño y el rol del profesional, su incorporación en el ámbito de la empresa y su activismo en el campo social; diseño holístico, interdisciplinar, Design Thinking —el pensamiento basado en el diseño—, involucrar la creatividad de las personas, el diseñador como catalizador y el reto de humanizar el diseño han sido algunas de las reflexiones de esta primera parte.

El diseño en la era de la emergencia

Denis Weil, Decano del Institute of Design Chicago habló en su ponencia sobre el “Diseño en la era de la emergencia”. En este contexto, el diseño debe ser considerado como un método para transformar la sociedad y, es aquí cuando destaca el rol del diseñador en adaptar y liderar la transformación social. En esta instancia, Weil reconoce que el diseño debe: amaestrar la complejidad visualizando los datos que aporta del espectro social, integrar en sus proyectos la creatividad de la personas dejando en un segundo plano la autoría del diseñador y, tercero, movilizarse hacia la acción, haciendo énfasis en este último concepto que el 90% de las ideas que se crean no se aplican. En este sentido, el diseñador es visto como un creador pero no separado del mundo; es también un navegador ya que identifica las rutas a seguir para lograr mejoras en ciertas áreas y es un catalizador. Weil expresó que “El diseño es un método que debe convertirse en un bien de consumo en cuanto a la posibilidad de generar ideas y de inspirar”, además se refirió a que “en el sector social, necesitamos centrarnos en el activismo, en el impacto más que en el usuario”.

Cómo el diseño se integra en las empresas

Por su parte, la alemana Pamela Mead, Responsable de Diseño HERE ha enfocado su ponencia en la larga experiencia que posee como consultora de empresas y ha abordado el tema “Cómo el diseño se integra en las empresas”. Para ella, el mayor problema en las empresas es que el pensamiento del diseño “no es entendido por las personas que han contratado a ese profesional para que transforme la empresa”. En este sentido, Mead, ha argumentado que las principales barreras en el ámbito corporativo son que el concepto de “ágil, delgado y pensamiento basado en el diseño” funcionan muy bien por separado pero no juntos. Segundo, que en los flujos organizativos es necesario establecer equipos transversales, jefes con tecnología organizativa que promuevan el empoderamiento de los equipos. Y, tercero, que los Excecutive KPIs, los indicadores de rendimiento de una empresa, pasen a ser KPI de experiencia, es decir, valoren la experiencia como motor de cambio. Fijar objetivos compartidos dentro de las empresas es clave para que el diseño ayude a liderar la transformación. Además, ha arrojado un dato interesante, que permite visualizar el potencial del diseño en la empresas, “IBM tiene un plan de contratación de 100 mil diseñadores y cuatro agencias de branding”, sin lugar a dudas, añade, “esto se convertirá en un motor de cambio significativo”.

Datos y sesgo en la investigación para el diseño

Un aspecto diferente es el que ha acercado el equipo de Facebook, integrado por Joshua Tabak, Market Researcher y Caitlin Sanford, UX Researcher, quienes han compartido de manera práctica algunos sesgos con los que se encuentra Facebook en el análisis de datos para diseñar nuevos servicios a sus usuarios. Desde el idioma, la conectividad, las discapacidades visuales o el mismo tamaño de fuente de letra o color, todo incluye una investigación exhaustiva de la población en la que no se está familiarizada. Desde su experiencia, en este proceso es imprescindible: comprender, identificar y acuñar y, sobre todo, valerse de expertos locales que ayuden con la investigación. Los oradores han puesto en énfasis la necesidad de que el diseñador logre empatía con la población investigada.

Habilidades del diseñador para generar transformación

El mexicano Luis Arnal, CEO & Fundador de Insitum, ha centrado su ponencia en la “Innovación y el diseño”, destacando el papel del diseñador y las habilidades que tiene para resolver problemas, entendiéndose éstos como diseños. La puesta en marcha de esa resolución es, para él, la base de una pirámide. Seguidamente, ha hecho énfasis en la necesidad de cuestionar y redefinir el diseño. Posteriormente, descubrir a partir de éste otras propuestas, otros diseños y finalmente hacer relevante ese nuevo diseño en cuanto a su capacidad de inspirar, influir y contar una historia. Para Arnal, el diseño es práctica y proceso y es un pensamiento que lleva navegar definiendo hacia dónde queremos ir, un camino que incluye un gran valor emocional y empatía.