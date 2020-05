Cassina Out of the Box: Patricia Urquiola y Massimo Bottura en una charla sobre creatividad

Share this...

Jueves 7 de mayo a las 18:00 horas

Cassina, la famosa firma de mobiliario italiana presenta Cassina Out of the Box, se trata de una serie de conversaciones en directo —transmitidas desde su cuenta de Instagram— en la que su directora artística, la arquitecta y diseñadora española Patricia Urquiola, entrevista a diferentes personajes y referentes de diversos sectores más allá del diseño, cuyo punto en común es la creatividad.

Tras el éxito de la primera experiencia, emitida el pasado 30 de abril y que tuvo como invitado al artista danés Olafur Eliasson, este jueves 7 de mayo a las 18:00 horas, Urquiola nos invita a la casa del chef tres estrellas Massimo Bottura, donde hablarán de su proceso creativo, de innovación y del futuro.

