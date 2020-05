Agenda de mayo: los mejores eventos virtuales de este mes

Vidrala Master Glass Design Contest 2020. El concurso de diseño de envases de vidrio de Vidrala

La 5ª edición del certamen más importante dedicado al diseño de envases de vidrio de España ha dado comienzo. Un año más Vidrala, la famosa compañía española referente en fabricación y venta de envases de vidrio para la industria alimentaria, invita a estudiantes que estén cursando estudios oficiales relacionados con el ámbito del Diseño de Producto, Ingeniería, Diseño Gráfico y Artes Gráficas en España y Portugal, a experimentar en torno al diseño de envases de vidrio. La fecha límite para la presentación de proyectos (se puede participar de forma individual o en grupo de tres miembros como máximo) es el día 18 de junio de 2020. Puedes acceder a las bases del concurso y al formulario de inscripción en este enlace.

Diseño interactivo: una introducción a Touchdesigner

La artista visual y new media, Elena Juárez será la encargada de llevar adelante el tallerDiseño interactivo: una introducción a Touchdesigner. Se trata de un taller abierto y gratuito producido por IED Madrid para aprender a realizar diseños generados por código y hacerlos reactivos a un audio o algún dispositivo externo con el programa Touchdesigner. Más información aquí.

Marcelo Ghio en eBusiness Growth, el podcast sobre Marketing Online de Vital Innova

Hoy más que nunca el podcast es una herramienta fundamental de la comunicación. En esta ocasión os sugerimos una interesante entrevista realizada al diseñador, escritor y actual director de estrategia de Experimenta, Marcelo Ghio, donde habla, entre otras cosas, sobre el papel del diseño en una pandemia mundial; del oportunismo y el compromiso de algunas empresas; sobre los cambios de percepción de la gente y cómo esto impactará en los hábitos de consumo presentes y futuros. La entrevista ha sido realizada por Emiliano Perez Ansaldi para eBusiness Growth, un programa sobre marketing online producido por Vital Innova. Puedes escucharla en Ivoox o Spotify.

Las conferencias virtuales de Stratasys. Una cita con la impresión 3D

Stratasys, el gigante estadounidense de la impresión 3D, ha celebrado los días 29 y 30 de abril pasados un evento virtual donde presentó su última impresora 3D, cuyas prestaciones —hasta ahora solo disponibles para grandes empresas— prometen marcar un hito en la breve pero exitosa historia de la impresión 3D. Las conferencias contaron con la participación del director general de Stratasys, Yoav Zeif; el director de Innovación y Diseño Industrial de Kinetic Vision, Tony Guard; y el diseñador industrial senior de Priority Design, Ryan Berger; tres verdaderas voces autorizadas en diseño y tecnologías de impresión 3D a nivel internacional. Ahora puedes disfrutar de la retransmisión en este enlace.

Los impresionistas y la fotografía, un paseo virtual por el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organiza Los impresionistas y la fotografía, una interesante exposición que destaca de forma brillante el papel de la fotografía en el nacimiento y el desarrollo del impresionismo. Aunque está cerrada al público por la actual crisis sanitaria, el museo ofrece un fantástico recorrido virtual a todos lo interesados desde su pagina web (enlace).

La Casa Encendida se vuelve virtual

Debido a la actual crisis sanitaria La Casa Encendida se ha mudado al ciberespacio. En la oferta actual de la conocida institución madrileña podemos encontrar desde cursos sobre Arduino, Realidad Extendida o video 360; hasta talleres de stickers o reciclaje textil. Aunque la mayoría de las opciones son de pago, existen algunas gratuitas. Más información aquí.

Diseño de Transporte: De la ciencia ficción a la realidad

Descripción

El próximo 5 de mayo a las 18:30 horas, Raffaella Perrone, directora operativa del Área Design del IED Barcelona, y el coordinador del Título Superior en Diseño de Transporte, Jesús Iglesias, ofrecen el webinar Diseño de Transporte: De la ciencia ficción a la realidad. A través de un recorrido por obras clave de la ciencia ficción, abordarán la conexión entre especulación y realidad en torno a los futuros sistemas de transporte y al papel del diseño en su desarrollo. Inscríbete aquí.

Visita virtual a la exposición Platos del día

La exposición, que se pudo visitar en el Centre d’Artesania Catalunya el año 2017, recoge una selección de piezas de cerámica contemporánea y de autor que forman parte de la colección del Museo del Diseño de Barcelona. En Platos del día, confluyen cerámica, diseño y gastronomía ofreciéndonos resultados creativos y útiles a la vez. Este maridaje que se gesta en los principales restaurantes del país está llegando, despacio, a todas las mesas que quieren dotar de un punto de distinción a sus platos. Actualmente es posible hacer un recorrido virtual siguiendo este enlace.

Eina Idea Audio: un híbrido de podcast, revista de prensa y buzón de voz ilustrado

En el marco de su actividad de Propagaciones, Eina/Idea anuncia la puesta en marcha de Eina Idea Audio: un híbrido de podcast, revista de prensa y buzón de voz ilustrado que tomará simultáneamente diversos formatos online. Con una cadencia casi diaria, a través de su canal de Telegram, Eina Idea Audio ofrecerá un goteo de poemas leídos por robots, textos encontrados; fragmentos de músicas, ruido, murmullos anónimos, grabaciones de animales; despojos reveladores de discursos académicos; píldoras interrogantes; plunderphonics; y otros ejemplos de rerradio. Puedes suscribirte a la transmisión aquí.

Cosentino Design Challenge 14. El concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino

Cosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino, acaba de anunciar una ampliación de plazos. La nueva fecha de entrega de candidaturas para este concurso será el 31 de julio y el fallo final del jurado tendrá lugar el 28 de septiembre de forma totalmente online. Ese día se darán a conocer los ganadores de la actual edición. Más información aquí.

Google y Bauhaus Dessau Foundation rinden homenaje a la icónica institución germana

Bauhaus Everywhere. Traces of a design school in everyday life, un proyecto realizado por Google Arts & Culture en colaboración con la Bauhaus Dessau Foundationque explora la influencia de la Bauhaus en el arte, la arquitectura, la moda, la fotografía, el cine… en definitiva, en nuestra forma de vida. De carácter introductório, esta «muestra digital» es un primer paso altamente recomendable para todos aquellos interesados en el Diseño y su corta pero fascinante historia. Puedes acceder al contenido completo de Bauhaus Everywhere haciendo clic en este enlace.

Elisava Insights Dialogues, impulsar el debate y la reflexión desde casa

Elisava presenta Elisava Insights Dialogues, un ciclo de conversaciones online que reflexionará sobre los nuevos retos globales, con especial énfasis en el comportamiento humano y social; en las nuevas profesiones y puestos de trabajo; los nuevos modelos de consumo y fabricación, el medio ambiente, la salud, el bienestar y la educación. Las sesiones, que se realizarán en inglés, se transmitirán en directo a través de la cuenta de Instagram de Elisava cada miércoles a partir de las 18:00 horas hasta próximo 13 de mayo. Más información aquí.

#QuédateEnCasa: los cursos gratuitos de Domestika

Domestika, la plataforma educativa online para creativos más importante de la actualidad ha compartido una serie de cursos completos totalmente gratuitos. Ilustración de caricaturas vectoriales, stop motion, fotografía creativa, rotoscopia, estampación… Aquí y aquí pues encontrar una selección de los cursos, que en nuestra opinión, son los más interesantes.

Moda y crisis. Reflejos de la historia

Las crisis son momentos de transformaciones profundas que reflejan el colapso del sistema vigente hasta entonces. Laura Cerrato, profesora de Historia de la Moda en IED Madrid, hablará el próximo día 8 de mayo a las 18:30 horas sobre cómo la moda ha servido también de expresión de los cambios sociales, políticos, económicos y culturales de cada época. Desde la actual situación de crisis, haremos un recorrido por algunas de esas otras crisis de la Historia para poder observar la conexión de la moda con esos otros momentos que cambiaron nuestro mundo. Apúntate aquí.

Porada International Design Award 2020. El reto: diseñar una silla

La novena edición del concurso internacional de diseño de mobiliario de Porada ha dado comienzo. La famosa firma de mobiliario italiana un año más invita a diseñadores de todo el mundo ha participar en uno de los concursos más interesantes de la escena europea. Este año, el reto creativo se presenta en forma de silla. El certamen, cuyo plazo de inscripción finaliza el 6 de noviembre del año en curso, ha sido estructurado en dos categorías principales y cuentan con un total de 10.000 euros en premios. Más información aquí.

La imagen que ilustra este artículo es obra del estudio portugués Super.