Este lunes 20 de octubre de 2025 a las 18 h, el Museo Universitario de Diseño (MUD) de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) en la provincia de Buenos Aires, inaugurará la exposición Gustavo Pedroza. Pionero del diseño argentino, un homenaje a uno de los referentes más influyentes del diseño gráfico nacional y figura clave en la formación de generaciones de profesionales.

La muestra celebra la trayectoria de Gustavo Pedroza, maestro, fundador y primer director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la UNLa, cuya obra marcó una época y sentó las bases de una práctica comprometida con la cultura visual, la identidad institucional y el diseño editorial.

Una vida dedicada al diseño

Formado originalmente en arquitectura, Pedroza se acercó al diseño gráfico desde muy joven. Su curiosidad lo llevó a Ginebra, donde trabajó durante dos años en estudios de diseño y adoptó los principios de la Escuela Suiza, movimiento que definió su enfoque basado en la claridad, la estructura y el rigor visual.

De regreso en Buenos Aires, continuó su formación en el Centro de Investigaciones en Comunicación Masiva, Arte y Tecnología (CICMAT) del Centro Cultural San Martín, consolidando una mirada integral sobre la relación entre forma, comunicación y función.

Desde fines de los años sesenta, su trabajo abarcó los principales campos del diseño gráfico argentino: identidad institucional, diseño editorial y comunicación cultural. Desarrolló proyectos para empresas, instituciones académicas y editoriales, siempre desde una perspectiva donde el diseño era, más que una herramienta estética, un lenguaje para comprender y mejorar el entorno.

Una obra diversa y trascendente

La exposición presenta una selección de piezas representativas de más de cuatro décadas de trabajo: memorias institucionales, libros de filosofía y fotografía, revistas de arquitectura, publicaciones académicas y una extensa serie de afiches culturales.

Entre ellas, destaca la identidad visual de los Subterráneos de Buenos Aires, creada tras obtener el Primer Premio del Concurso Nacional de 1987. Este proyecto se convirtió en un ícono del diseño urbano argentino, sintetizando su idea del diseño como servicio público, orden y orientación en el espacio cotidiano.

La muestra revela también su constante búsqueda de equilibrio entre funcionalidad y belleza, su dominio de la tipografía y su sensibilidad editorial, donde cada decisión visual estaba guiada por el respeto al contenido y al lector.

Un homenaje académico y humano

Con curaduría de Juan Lo Bianco y Andrea Gergich, la exposición no solo revisa la obra de un diseñador fundamental, sino también la de un docente y mentor que supo transmitir a sus estudiantes una ética profesional centrada en la excelencia, la coherencia y la sensibilidad cultural.

El diseño expositivo, a cargo de estudiantes de la materia Práctica Pre Profesional, constituye un tributo generacional que refleja la continuidad entre la enseñanza, la práctica y el legado de Pedroza dentro de la comunidad del diseño.

La exposición se realiza como parte de los festejos por los veinte años de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la UNLa, un programa que desde su creación ha sido un espacio de referencia académica y profesional en el campo del diseño argentino.

Un recorrido por la historia del diseño argentino

Gustavo Pedroza. Pionero del diseño argentino invita a recorrer una parte esencial de la historia del diseño gráfico en Argentina. A través de sus piezas y publicaciones, el visitante podrá redescubrir la evolución de una disciplina que, bajo su impulso y ejemplo, se consolidó como una práctica cultural y socialmente significativa.

El recorrido no solo celebra la obra de un creador, sino también el espíritu de una época en la que el diseño argentino comenzaba a afirmar su identidad y sus valores. Pedroza pertenece a esa generación que entendió el diseño como un acto de pensamiento y compromiso, y esta exposición es, ante todo, un reconocimiento a esa mirada lúcida y perdurable.

Organizan:

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual y MUD-Museo Universitario de Diseño

Departamento de Humanidades y Artes – Secretaría de Cultura y Comunicación – Universidad Nacional de Lanús

📅 Lunes 20 de octubre de 2025, 18 h

📍 Sala Sur y Sur-Sur, MUD-Museo Universitario de Diseño

Av. Hipólito Yrigoyen 5612, Remedios de Escalada, Lanús.