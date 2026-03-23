MÍRAME: retrato e ilustración en ABC

MÍRAME: el retrato como crónica visual

El Museo ABC presenta MÍRAME. Retratos y retratistas en la Colección ABC, una exposición que propone un recorrido por más de cien años de historia del retrato a través de la ilustración de prensa. La muestra reúne más de 200 obras realizadas por 103 artistas, procedentes de una de las colecciones de dibujo e ilustración más relevantes de Europa.

El proyecto se inscribe en el marco de colaboración entre la Fundación Colección ABC y el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte.

Una colección como memoria visual

La Colección ABC conserva más de 150.000 obras de unos 1.500 artistas, originales creados para ilustrar publicaciones como Blanco y Negro y el diario ABC. A través de estas imágenes, se puede rastrear la evolución de la sociedad, el arte, la moda o el deporte a lo largo de más de un siglo.

MÍRAME selecciona una parte de este fondo para centrarse en el retrato, un género que, más allá de su dimensión estética, ha desempeñado históricamente una función representativa y documental.

El retrato: de la representación a la narración

Desde sus formas más clásicas —individuales, de grupo, alegóricas o psicológicas—, el retrato ha evolucionado en diálogo con los cambios técnicos y culturales. La aparición de la fotografía en el siglo XIX no supuso su desaparición, sino su transformación, abriendo nuevas posibilidades formales que se verían amplificadas por las vanguardias del siglo XX.

En paralelo, la expansión de los medios de comunicación convirtió la ilustración en un vehículo clave para representar la realidad. La prensa, la publicidad o el cine incorporaron el retrato como un elemento central, transformándolo en documento, relato visual y crónica social.

Cuatro miradas sobre el retrato en prensa

La exposición se articula en cuatro secciones que exploran las distintas funciones del retrato en el ámbito editorial:

Retratos de primera plana

Las portadas de revistas y periódicos actuaron durante décadas como escaparate visual. Rostros elegantes y atractivos —con predominio de figuras femeninas— funcionaban como reclamo para el público, reflejando modelos sociales y aspiracionales.

Tipos, costumbres y exotismo

Heredera del costumbrismo, esta línea recoge imágenes que documentan la diversidad cultural, los modos de vida y las identidades regionales. A menudo idealizadas, estas representaciones contribuyeron a construir un imaginario visual sobre lo popular y lo exótico.

Retratos del gran mundo

Con la modernidad, la ilustración se convierte en testigo de nuevos espacios sociales: cafés, teatros, viajes o actividades deportivas. El retrato incorpora entonces el contexto, ampliando su función más allá del individuo.

Retratos con nombres y apellidos

La representación de figuras públicas —a través de caricatura o retrato realista— fijó la imagen de numerosos personajes de la actualidad, contribuyendo a su reconocimiento y, en muchos casos, a su construcción mediática.

Ilustración, identidad y tiempo

A lo largo del recorrido aparecen obras de artistas como Juan González Cebrián, Coti (Lucrecia Martínez Feduchi), Rafael de Penagos, Delhy Tejero, Echea o Iván Mata Tamayo, entre muchos otros, mostrando la diversidad técnica y estilística del retrato en prensa.

Más allá de los nombres, la exposición revela cómo la ilustración ha sido capaz de construir una memoria visual colectiva, en la que cada rostro —anónimo o célebre— forma parte de un relato mayor.

Una exposición abierta

MÍRAME. Retratos y retratistas en la Colección ABC puede visitarse hasta julio de 2026 en el Museo ABC, con entrada gratuita.

La muestra propone no solo una revisión histórica, sino también una reflexión sobre el papel del dibujo y la ilustración en la construcción de la imagen pública, recordándonos que, antes de la omnipresencia de la fotografía digital, fueron los ilustradores quienes dieron forma al rostro de toda una época.