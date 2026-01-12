Un juego de cartas para promocionar exposiciones

Yulia Sirotina diseña un juego de cartas para promocionar las exposiciones de The Armory Basement. Un programa museístico, un flyer, un souvenir,..

Influenciada por artistas consumados como Pavel Leonov o ciertos aspectos de la compleja iconografía ortodoxa, la joven ilustradora autodidacta rusa, Yulia Sirotina, ha conseguido encontrar un lugar en la escena creativa de su país. Esta posición de privilegio ganada a fuerza de talento y buen desempeño no ha pasado desapercibida para instituciones culturales de todo tipo, como por ejemplo The Armory Basement, un museo moscovita especializado en armas antiguas.

El objetivo de Sirotina era dar con una forma de promocionar el museo y su oferta de una forma original, hacerlo con la medida justa de desenfado para equilibrar el carácter y razón de ser del propio museo. La respuesta llegó en forma de baraja de naipes estilo francés cuyos personajes han sido magistralmente interpretados por Sirotina. Dramatizados rozando lo caricaturesco, en clave collage y con una paleta más que generosa, Sirotina consiguió crear un paisaje tan original como atractivo.

Destaca especialmente el trabajo de luces y sombras para fingir el solapamiento de los retazos y recortes con el que se construyen los protagonistas de cada carta.

«Quería darle a las imágenes una textura de papel, hacerlas más táctiles, para que rimaran con la idea de un museo de contacto donde todas las exhibiciones se puedan recoger», comenta Sirotina y agrega: «Me gustan los personajes extraños, las formas planas… Dibujo en Procreate pero todas las texturas las hago con pincel, carbón, grabado en linóleo o de cualquier otra manera».