25 años de la Bienal de Cartelismo Terras Gauda

25 años de arte y vino: la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda celebra su aniversario

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda – Concurso Francisco Mantecón celebra su 25 aniversario consolidada como una de las grandes citas mundiales del diseño gráfico contemporáneo impulsadas desde la iniciativa privada. Un cuarto de siglo dedicado a poner en valor el cartel como lenguaje universal, capaz de conectar culturas, generaciones y miradas profesionales a escala global.

Desde su creación, la Bienal ha reunido más de 21.000 carteles procedentes de cerca de un centenar de países, convirtiéndose en un proyecto cultural colectivo de referencia para el sector. La edición de 2026 abre ahora su convocatoria, con plazo de participación hasta el viernes 10 de abril de 2026, y lo hace reafirmando su vocación de plataforma abierta tanto a jóvenes creadores como a profesionales con una larga trayectoria.

Una bienal única por su vocación inclusiva

Uno de los rasgos diferenciales de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda es su compromiso con la visibilidad de todos los participantes. Se trata de la única bienal en el mundo que organiza una exposición colectiva con la totalidad de los carteles presentados, que podrá visitarse durante un mes en la Estación Marítima de Vigo.

Este enfoque refuerza su carácter de espacio de intercambio cultural intergeneracional y su apuesta por mostrar la diversidad de enfoques, lenguajes y estilos que conviven hoy en el diseño gráfico internacional.

16.000 euros en premios

Con motivo de su 25 aniversario, Bodegas Terras Gauda destina 16.000 euros en premios en metálico, distribuidos de la siguiente manera:

10.000 € para el cartel ganador

2.000 € para cada uno de los dos accésit

2.000 € para la Mención Especial

Más allá del incentivo económico, la organización subraya el valor simbólico y profesional que supone formar parte de la exposición colectiva, concebida como un reconocimiento a todos los autores seleccionados.

Un jurado con trayectoria internacional

La Bienal cuenta, una vez más, con el aval de un jurado de reconocido prestigio, clave por su criterio profesional y rigor en la selección. En esta edición participan:

Emilio Gil, diseñador gráfico, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Premio Laus y Certificate of Excellence del Type Directors Club de Nueva York.

Pep Carrió, artista gráfico e ilustrador con una amplia trayectoria en diseño editorial y cultural, especialmente en carteles y portadas de libros para instituciones públicas.

Ambos ya habían formado parte del jurado en ediciones anteriores, al igual que otras figuras históricas del diseño español como Javier Mariscal, Alberto Corazón, Óscar Mariné, Manuel Estrada, Isidro Ferrer, Cruz Novillo, Pepe Gimeno o Javier Jaén, entre otros.

Proyección y respaldo internacional

A lo largo de sus distintas ediciones, la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda ha contado con el respaldo de universidades, asociaciones profesionales y centros de referencia internacionales, entre ellos la Bauhaus Universität Weimar, el Design Institute of Australia, el Paris College of Art, la Shanghai University Fine Arts College, la Academy of Art University de San Francisco, SCAD Savannah College of Art and Design, la Universidad de Osaka o la IUAV de Venecia.

La difusión mediática ha sido otro de los pilares del certamen: más de 1.800 medios nacionales e internacionales han dado cobertura a la Bienal solo en sus tres últimas ediciones, contribuyendo a mantener altos niveles de participación, calidad y pluralidad.

La Autoridade Portuaria de Vigo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, Turismo de Galicia (Xunta de Galicia) y la Deputación de Pontevedra participan como organismos colaboradores.

Tras 25 años de trayectoria, la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda reafirma su papel como espacio de encuentro entre arte, diseño y cultura visual contemporánea, proyectando el cartel como una herramienta expresiva vigente, crítica y profundamente conectada con su tiempo.

Más información:

http://www.franciscomantecon.com

Instagram: @concursomantecon

LinkedIn: Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda

Facebook: Concurso Internacional Francisco Mantecón

Twitter/X: @ConcFMantecon