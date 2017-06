Comienza Producto Fresco 2017. Desde el 8 de junio en Matadero Madrid

Diseño hecho en Madrid

Desde el próximo 8 de junio y hasta el 28 de julio podrá visitarse en la Central de Diseño de Matadero Madrid la sexta edición de Producto Fresco. Diseño recién hecho en Madrid. Una exposición gratuita sobre el mejor y más reciente diseño industrial y de producto, ideado o producido durante este último año en la capital española, que convertida ya en plataforma, escaparate y termómetro del panorama del diseño madrileño, no sólo reúne los proyectos más novedosos, sino que además supone una oportunidad para detectar las necesidades y desafíos a los que se enfrentan los diseñadores en su día a día. La responsable de comunicación de Vitra España, Blanca Drake, el Director del Bachelor in Design del IE School of Architecture and Design, Edgar González, y el Product design manager de Noviembre Estudio, Vicente Porres, han sido en esta ocasión los miembros del comité encargado de la selección de los participantes, que pudieron presentar sus propuestas hasta el pasado 8 de mayo.