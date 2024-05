Share this...

Exposición de Adrián Carra, Susana Murias y Eugenio Vega en la Escuela de Arte la Palma de Madrid

Hasta el 29 de mayo se podrá visitar en la sala exposiciones de la Escuela de Arte la Palma de Madrid, Labor de sueños una muestra colectiva protagonizada por la obra de Adrián Carra, Susana Murias y el doctor en Bellas Artes y autor destacado de Experimenta Libros, Eugenio Vega. La muestra reúne tres distintas experiencias, tres formas de entender la expresión artística desde perspectivas diferentes pero con muchos aspectos comunes. Quienes participan en ella mantienen una larga relación reforzada por su dedicación a la docencia y la convicción de que la enseñanza es una de las profesiones más estimulantes y enriquecedoras.

Esa experiencia ha influido sin duda, en su forma de mirar el entorno, comprender los objetos y sentir las emociones. Como testigos de las transformaciones sufridas por la educación en las últimas décadas, han comprendido la nueva relación con esa materia de la invención (Manzini, 1986) que da forma a los objetos en las artes plásticas y a los modos en que estas se exponen y se contemplan.

Esta muestra quiere ser también una reivindicación del papel de la materia en la expresión plástica para hacer realidad las propuestas artísticas. Labor de sueños se interesa por los materiales y los procesos creativos que dan a forma a la expresión plástica y a los procesos que conducen a su contemplación. Aunque, cada vez más, los artistas utilizan dispositivos digitales para idear, confeccionar su trabajo y documentarlo. el objetivo final de su proceso creativo (esa labor de sueños que convierte la intuición en realidad) se materializa en objetos físicos capaces de mostrarse como entidades comprensibles a quien las contemplan. Y esos objetos se integran en una tradición que ha asumido, desde siempre, las innovaciones tecnológicas.

«Las obras de arte no necesitan estar presente en los museos o en las salas de exposiciones para tener razón de ser. Dependen, ante todo, del sentido que adquieren para quienes se sitúan ante ellas. En palabras de Roland Barthes, “el significado no solo depende del emisor porque su mensaje se presta a numerosas lecturas, no ya entre diversos destinatarios sino, incluso, en una misma persona” (Barthes, 1985). Para bien o para mal, el verdadero sentido de las obras expuestas en esta sala, dependerá de factores que van más allá de la simple respuesta automática de nuestra percepción a un estímulo concreto. Esa inevitable imprecisión forma parte de una interacción con los objetos y las imágenes sin otro fundamento que el modo en que los seres humanos nos acercamos a la realidad».