Cuando el arte y los valores se trepan a la indumentaria

Manuela Collage Art, una marca de diseño basada en el collage y la promoción de la amabilidad

La diseñadora húngara radicada en Viena, Manuela Maraczy, ama los procesos y el trabajo manual moviéndose con soltura en las aguas del arte y el diseño. Es por eso que desde el comienzo de su etiqueta elige el collage para estampar sus prendas realizadas siempre en materiales que respetan el medio ambiente.

De hecho, la conocimos en el sector Concious Club dedicado a la moda sustentable de la pasada Berlín Fashion Week donde en breve volverá a participar.

“Por un tiempo quise ser diseñadora gráfica, luego editar películas, pero honestamente diseño ropa desde que tenía 10 años. Cuando nacieron mis hijas, comencé a hacer ropa para ellas y a la gente le encantaba, así que en 2015 creé una pequeña marca de indumentaria infantil. Esa marca funcionó durante cinco años, hasta que mis hijos crecieron y perdí un poco por la moda para niños”, adelanta desde su estudio/taller en Viena.

¿El arte? “Siempre he pensado en la moda como una obra. Disfruto muchísimo del manejo del color, las telas y sobre todo de idea detrás de cada colección. Mi elemento central es primero el dibujo y la pintura, que convierto en collages con tijeras y pegamento. Cada vez que estoy trabajando con mis manos, es como si estuviera meditando, entonces me doy cuenta de lo importante que es para mí hacer esto. Trabajar con materiales y sentir las diferentes técnicas con el papel y la tinta. Desde la secundaria me gustó la tinta negra. Luego utilizó técnicas mixtas como pintura acuarela pastel y a veces spray acrílico como base. Luego, hay dos formas en las que trabajo para diseñar un patrón para mis telas. Una forma es que la obra de arte final se convierta en el patrón sin ninguna modificación, y la otra es que utilizó pequeñas fracciones de mis pinturas/dibujos y las modifico digitalmente. Luego los diseños finales van a la imprenta y recibimos las telas impresas. Apunto a una moda lenta. Las colecciones suelen ser pequeñas, no muy estacionalmente. El collage como técnica me dio la libertad de encontrar mi propio estilo a través de cómo funciona mi cerebro. Me encanta trabajar en varios proyectos a la vez ya que uno puede inspirar al otro. La artesanía es una prioridad en mis diseños”, detalla.

¿Es fácil optar por el camino de la moda sostenible? “Elijo dirigir un negocio sostenible, ya que creo que ese es el único camino para la moda en el futuro. Todos tenemos que reducir nuestro consumo y todos tenemos que tomar mejores decisiones también por razones ecológicas y económicas. Y sí, es un camino difícil, tanto económica como moralmente. Como persona creativa, muchas veces siento que tengo que sacrificar algunos de mis diseños por estas razones. Más tarde, el color soñado puede proporcionarse solo con productos químicos o simplemente tengo que optar por una opción mucho más costosa si se trata de una tela orgánica frente a una tela no orgánica. Sin embargo, estoy tratando de proponer algo totalmente diferente a mis clientes en lugar de simples camisetas orgánicas blancas. Por supuesto los precios de producción son altos, pero obtienes una obra de arte única y apoyas a los fabricantes locales, lo que es bueno para la economía”.

¿Planes futuros? “Me gustaría llevar a mi marca por un camino socialmente sensible, donde no solo hacer mercadería sino que use la amabilidad y la parte artística para algo bueno. Tengo esta idea de apoyar a las mujeres abusadas que viven en refugios en Viena (y más tarde quizás en todo el mundo. Porque como me gusta repetir: “La amabilidad es nuestra musa” como dice mi eslogan” , remata.