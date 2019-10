El director creativo de Facebook e Instagram imparte un curso sobre creatividad en Domestika

Ji Lee, la creatividad como forma de vida

Contrariamente a la opinión popular, la inspiración no es un golpe de suerte, es el resultado de un estilo de vida, de una forma de ver e interactuar con nuestro entorno y nuestro subconsciente. La inspiración, el Santo Grial de todo creativo profesional, se estimula, se trabaja y se educa. Conscientes de ello, Domestika —en otro gran acierto—, ha conseguido que el diseñador y artista coreano, Ji Lee, actual director creativo de Facebook e Instagram, comparta su visión y experiencias personales, para guiarnos y ayudarnos a desarrollar nuestro potencial creativo.

El curso, titulado Creatividad aplicada a proyectos personales, al que puedes acceder hasta el próximo 22 de octubre con un 50% de descuento siguiendo este enlace, se estructura a partir de la propia figura de Ji Lee, su vida y obra. En él nos contará, desde su forma de encarar proyectos en disciplinas tan dispares como el diseño de producto, el street art o la manipulación fotográfica, hasta cómo llegó a trabajar para gigantes como Google, Facebook o Instagram… y aparecer en medios como Wired, The New York Times o The Guardian. «Creo que estamos viviendo la mejor época para ser creativos, gracias a Internet y las redes sociales. Por que sin importar quién eres, dónde estés o a qué te dediques, si tienes una idea, un móvil y wifi, puedes crear algo y conseguir que lo vean millones de personas alrededor del mundo», asegura Ji Lee, y agrega: «en este curso voy a mostrar cómo explorar el mundo que te rodea, a expresar tus ideas y cómo contar historias potentes».

Concebido en cuatro unidades didácticas, 15 lecciones, más cuatro recursos adicionales, esta nueva entrega de Domestika se presenta como una oportunidad única para recibir de primera mano, el feedback de uno de los creativos multidisciplinares más importante de la actualidad.