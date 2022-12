Félix Beltrán (1938-2022). Una vida por y para el diseño

“Considero que lo más adecuado sería practicar la inconformidad, la inconformidad, la inconformidad…. cuestionar los resultados, cuestionar que a pesar de que los resultados pueden ser elevados, éstos pueden ser trascendidos, y que todo debe estar relacionado a su función, nada de más; tener referencias en cuanto a los más destacados y aspirar a trascenderlos, no olvidando nunca las apremiantes carencias sociales no resueltas por la indiferencia porque éstas no resultan lucrativas”.*

La ingrata noticia del fallecimiento del Maestro Félix Beltrán es, sin duda alguna, un duro golpe para el mundo del diseño.

Nacido en La Habana, Cuba en 1938, con nacionalidad mexicana y estadounidense, Félix Beltrán viaja en 1956 a Estados Unidos, donde se diploma en la School of Visual Arts y en la American Art School, ambas de Nueva York. Su trayectoria es inabarcable: en Nueva York estudió en el Art Students League, fue becario de la New School for Social Research, del Graphic Art Center-Pratt Institute, así como del Council for International Exchanges of Scholars, en Washington D.C. Años después, de 1965 a 1966, estudió en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Desde 1963 Félix ha ofrecido conferencias y cursos en eventos nacionales e internacionales, y entre sus principales actividades es de destacar el proponer y participar en los preparativos del primer curso de diseño básico experimental en la Escuela de Instructores de Arte, La Habana. En 1988 fue fundador y curador de la Galería Artis, así como del primer Archivo de Diseño Gráfico Internacional en América Latina que lleva su nombre en la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Ciudad de México. En 1989 fue fundador de la Galería Códice del Instituto Nacional de Bellas Artes, también en la Ciudad de México.

“Con frecuencia escucho que cualquiera hace diseño, y es cierto, cualquiera con una preparación elemental puede hacer diseño como nunca antes en la historia. Lo que todavía es un reto es concebir diseño, crear diseño, enfrentar un diseño a los tantos otros como si fuese una batalla campal en el Coliseo de Roma”.*

Viviendo en la Ciudad de México desde 1982, Félix ha escrito 4 libros, sus artículos y entrevistas se han publicado a nivel nacional e internacional, así como también se han publicado un gran número de libros sobre su obra, entre ellos “Confluencias. Supersignos gráficos” de Sonia Díaz y Gabriel Martínez, que documenta la muestra conjunta de la obra de Félix Beltrán y Pepe Cruz Novillo. Sus obras han participado en 66 exposiciones individuales, siete de éstas en museos y en más de 450 exposiciones colectivas.

Un hito en su prolífica trayectoria se estableció en 2005, cuando propuso una exposición que finalmente se convirtiría en la Bienal Iberoamericana de Diseño, de la que fue nombrado en 2007 Miembro de su Comité Asesor y a partir del 2008 como uno de sus presidentes. La Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), organizada por la Fundación Diseño Madrid y que tiene lugar cada dos años en la Central de Diseño de Matadero Madrid, es una iniciativa que permite al público acercarse a la disciplina del diseño y su entorno, además de ser un punto de encuentro, por un lado, para la reflexión y el pensamiento y, por el otro, para establecer relaciones entre profesionales, con empresas del sector y el ámbito académico. Un anhelo perseguido por Félix Beltrán y que dio sus frutos ya que año tras año se ha consolidado como un foro para generar ideas y compartirlas. Y en el que su permanente y activa participación ha sido uno de los pilares del éxito de esta convocatoria.

Resumir la excepcional trayectoria de Félix Beltrán resulta imposible en pocas palabras. Su gigantesco aporte al diseño, su calidad humana, su disposición para el debate, sus enseñanzas permanentes y su pasión por las ideas, son sólo algunas de las diferentes formas que adopta su legado y que lo coloca en un lugar único en la historia del diseño iberoamericano.

Pero por sobre todas las cosas, un gran maestro y amigo, tal y como lo expresa en su despedida la organización de la BID:

Con gran tristeza pero también gran agradecimiento, despedimos a un gran maestro y amigo.

Nuestro querido Félix Beltrán vivirá por siempre en nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro quehacer. Le agradecemos cada minuto compartido, cada palabra y cada enseñanza. Ha tocado con su sabiduría e irreverencia a varias generaciones de diseñadores en todos los rincones del mundo.

Fue él una de las grandes fuerzas que creó y mantuvo la BID. Sin él no existiría este gran proyecto y esta gran comunidad.

Acompañamos a sus familiares, a Teresa, su compañera de vida y amiga nuestra también.

Hoy despedimos a Félix Beltrán, un imprescindible embajador del diseño. Un gran Maestro para todos.

Fragmentos de la entrevista a Félix Beltrán realizada por Felipe Taborda para la serie “Maestros del diseño latinoamericano” publicada por Experimenta.

En Experimenta agradecemos muy especialmente al Comité Organizador de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID) por cedernos las imágenes de Felix Beltrán que incluimos en este artículo.