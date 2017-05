Hello, Robot. Exposición en el Vitra Design Museum

Hello, Robot. Design between Human and Machine

Hasta el 14 de mayo podrá verse en el Vitra Design Museum de Alemania, Hello, Robot. Design between Human and Machine. Una exposición en torno al boom de la robótica, que cada vez más presente en nuestras vidas ha experimentado un profundo cambio durante las últimas décadas: ya no sólo abarca robots que ensamblan automóviles o electrodomésticos, sino que ha pasado a formar parte imprescindible de nuestro día a día, a través de aparatos domésticos que se comunican —el denominado ‘internet de las cosas’— o algoritmos autodidactas presentes en los programas informáticos (bots). Un universo infinito que, reservado hasta hace poco para informáticos e ingenieros, ha ampliado su radio de acción a los diseñadores, responsables de la interfaz entre el hombre y la máquina, y de dónde y cómo tiene lugar el encuentro.

La progresiva integración del hombre y la robótica

Estructurada en cuatro secciones, la muestra analiza el entusiasmo del movimiento moderno de principios del siglo XX por el ‘ser artificial’, los campos donde irrumpió la robótica y los robots aún siguen viéndose como una amenaza para el trabajador, la presencia de las nuevas tecnologías en nuestras vidas, y la progresiva integración del hombre y la robótica. Más de 150 obras de diseño y arte que reflejan la variedad y versatilidad de la robótica de hoy en día, en un recorrido que invita al visitante a reflexionar sobre su propia relación con la ‘inteligencia artificial’ a través de 14 preguntas. Además de las charlas, vídeos, performances y talleres que completan el programa, la exposición se prolonga en el Elytra Filament Pavilion, un pabellón realizado por un equipo de la Universidad de Stuttgart, que expuesto por primera vez en el Museo Victoria & Albert de Londres refleja la creciente influencia de la robótica en la arquitectura.