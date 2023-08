La «Jahresausstellung» ya está aquí, la exposición anual de los estudiantes de la facultad de diseño Hawk

El mejor termómetro para saber lo que se viene en la disciplina

Personalmente, siempre celebro visitar las exhibiciones y puertas abiertas de las universidades de diseño. El mejor termómetro para saber lo que se viene en la disciplina. En Alemania esto suele ocurrir a finales de julio, principios de agosto, así que este fin de semana fue el turno de la HAWK de Hildesheim. Una facultad de artes y ciencias aplicadas con especializaciones que van desde diseño de producto y gráfico, hasta publicidad, branding, diseño interior, metal, digital, iluminación y una original especialización en “Color”.

Así, 100 tesis de los cursos de Bachelor y Masters, fueron expuestas en los distintos edificios del Campus Weinberg del 4 al 6 de agosto. Junto a la posibilidad de visitar los bellísimos talleres de la universidad – mención especialísima a los de porcelana, metal, y todos los de impresión gráfica como los de risografía con una muestra de trabajos bellísima-. Además de un mercado donde los estudiantes vendían su producción personal –desde simpáticas ilustraciones a joyería, cerámica e indumentaria-.

Volviendo a los trabajos, llaman especialmente la atención los de la especialización en diseño de producto, muchos con el foco en los grandes temas que ocupan a los jóvenes proyectistas hoy en día: desde la experimentación en biomateriales, a la impresión 3D y un interesante proyecto de semestre del profesor Matthias Ries apodado “With a Little Help of AI friends” (Con una pequeña ayuda de los amigos de la Inteligencia Artificial), el gran tema del momento, con el que crearon un personaje de diseño ficticio que los ayudo a explorar tecnologías complementarias como Nerf (Neural Radiance Fields) o el mapeo de la profundidad de imágenes para diseñar muebles. Un abordaje con el que no sólo puso el tema sobre la mesa, sino que devino en iniciativas conceptuales y formales más que interesantes.

Completan las propuestas de sus alumnos el proyecto “Mapping Hildesheim” donde los estudiantes contactaron empresas locales para aprender sobre sus técnicas y procesos a través del desarrollo de nuevos productos en conjunto (un puente crucial a tender el del diseño con la industria). Y también algunos más que valiosos trabajos de diseño para el mundo real como uno de los mis favoritos por lo radicalmente necesario: un original holter (monitor) cardíaco para niños de Anna-Sophie Gülpers que prescinde de aparatos y cables. Inalámbrico, amigable, divertido, un proyecto que pretende aumentar la libertad de movimientos y la aceptación, además de reducir el miedo y el rechazo hacia el procedimiento. “Este trabajo pretende servir de incentivo de diseño para mejorar continuamente la tecnología médica y avanzar en el desarrollo de procedimientos de diagnóstico adaptados a los niños”, cuentan.