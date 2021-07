Vitra Design Museum: Las mujeres en el diseño, desde 1900 hasta la actualidad

Share this...

Del 23 de septiembre al 6 de marzo de 2022

Ya sea como diseñadoras de muebles, de moda o de productos industriales, como interioristas o como empresarias: las mujeres han hecho aportaciones decisivas para el desarrollo del diseño moderno. Sin embargo, en los libros de historia del diseño aparecen en muchas menos ocasiones que los hombres. Con la exposición Here We Are! Las mujeres en el diseño desde 1900 hasta la actualidad el Vitra Design Museum desea contribuir a cambiar este hecho. La exposición, que podrá visitarse del 23 de septiembre al 6 de marzo de 2022, presenta a las diseñadoras más relevantes de los últimos 120 años y relata una historia nueva y polifacética a la luz de la lucha por la igualdad. Se muestran obras de alrededor de 80 diseñadoras, entre ellas protagonistas del modernismo como Eileen Gray, Charlotte Perriand, Lilly Reich o Clara Porset, empresarias como Florence Knoll y Armi Ratia, pero también personalidades menos conocidas como la reformadora social Jane Addams. Las perspectivas contemporáneas están representadas por diseñadoras como Matali Crasset, Patricia Urquiola, Julia Lohmann o el colectivo Matri- Archi(tecture), y guían al visitante a través del presente y del futuro.

«Hoy en día, aproximadamente la mitad de los estudiantes de diseño son mujeres, y las mujeres se encuentran a la cabeza de muchos innovadores ámbitos de diseño. Mediante un gran número de piezas expositivas de gran calidad, la exposición sigue de cerca la actividad creativa y las condiciones de trabajo de las mujeres en el mundo del diseño, desde el más temprano modernismo hasta la actualidad,… De esta forma surge un análisis actual acerca de un tema de gran actualidad en la sociedad y que presenta el diseño moderno desde una perspectiva completamente nueva», comentan desde la institución cultural germana.

La exposición está dividida en cuatro ámbitos, el primero se centra en el desarrollo del diseño en Europa y los EE.UU., donde alrededor del año 1900 surgió el concepto del diseño moderno como profesión, justo en la misma época en la que las mujeres empezaron su lucha activa para conseguir una mayor participación en el ámbito político. Los afanes de emancipación también se reflejaron en el diseño como, por ejemplo, en el trabajo de las reformadoras sociales Jane Addams y Louise Brigham, que hoy en día se englobaría bajo el concepto de «social design». Al mismo tiempo, la neoyorquina Elsie de Wolfe definió la nueva profesión de la arquitectura de interiorismo. También se analizan aquí las obras de las diseñadoras de la escuela Bauhaus, la escuela rusa Vjutemás o la Deutsche Werkstätten en Dresde-Hellerau. Como resultado sale a relucir que, gracias a la mejora de las condiciones de formación, las mujeres empezaron a profesionalizarse paulatinamente en las profesiones del diseño pero, por otro lado, en muchas ocasiones siguieron siendo forzadas a desempeñar los roles tradicionales.

El segundo ámbito de la exposición está dedicado a las décadas de los 1920 a 1950. En esta era las primeras diseñadoras empezaron a cosechar grandes éxitos a nivel internacional en una sociedad que seguía siendo patriarcal: aparte de Charlotte Perriand, Eileen Gray o Clara Porset también la directora creativa Jeanne Toussaint, que definió durante años las colecciones de la manufactura de joyería Cartier y que es considerada una personalidad de primer orden de la industria de artículos de lujo parisina. Algunas de las diseñadoras que se presentan en la exposición trabajaron estrechamente con sus compañeros sentimentales como, por ejemplo, Ray Eames con su esposo Charles o Aino Aalto con Alvar Aalto. En numerosas ocasiones, las diseñadoras quedaron relegadas a un segundo plano detrás de los diseñadores, pero la exposición muestra que en muchos casos su aportación a la obra conjunta fue mucho más decisiva de lo que se había tenido noticia hasta hoy. A tal respecto, el ejemplo más conocido es el de Charlotte Perriand, cuya participación en los legendarios esbozos de muebles que desarrolló junto a su famoso colega Le Corbusier ha sido revaluada por completo en los últimos años. Otras de las diseñadoras que se presentan en la exposición trabajaron de forma independiente a lo largo de toda su vida, como por ejemplo la ceramista Eva Zeisel, cuyas obras se presentaron en una exposición propia en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1946.

El tercer ámbito tematiza las décadas entre 1950 y finales de los 1980, durante las que, especialmente en la década a partir de los 1960, la segunda ola del feminismo se enfrentó a la conservadora mentalidad de la posguerra. Algunos ejemplos, como la Exposición Suiza sobre el Trabajo de la Mujer (SAFFA) en 1958, muestran que también las mujeres en el ámbito del diseño solían ser asociadas a las tareas caseras, pero que, a pesar de las restricciones solían producir obras extraordinarias. La ambivalencia y las transformaciones de estas turbulentas décadas se reflejan también en los llamativos diseños de Marimekko de la década de los 1970 o en los posmodernos y, en ocasiones espectaculares, objetos de las diseñadoras italianas como Nanda Vigo, Gae Aulenti o Cini Boeri.

Con el cuarto ámbito la exposición llega a la actualidad. Las obras de diseñadoras de renombre internacional como Matali Crasset, Patricia Urquiola o Hella Jongerius demuestran que, hoy en día, las mujeres en el mundo del diseño tienen tanto éxito a nivel internacional como lo tienen los hombres. Algunas diseñadoras salvan incluso los límites establecidos de su disciplina y contribuyen en gran medida a redefinir el diseño. Entre ellas se cuentan Julia Lohmann, que investiga las algas marinas como nuevo material sostenible, así como Christien Meindertsma, que analiza de forma crítica los procesos de producción. Además, esta parte de la exposición presenta una selección de iniciativas actuales que muestran cómo el discurso feminista en el diseño y la arquitectura revisa de forma crítica los patrones de autoría, formación y reconocimiento y los relaciona con la diversidad y la interseccionalidad. Así, por ejemplo, el colectivo Matri-Archi(tecture) presenta en su obra creada especialmente para esta exposición y titulada Weaving Constellations of Identity las experiencias personales de las diseñadoras africanas y negras, mientras que un gran número de redes y publicaciones ponen en entredicho el canon establecido del diseño.

En la visión de conjunto de todas estas perspectivas, la exposición Here We Are! Las mujeres en el diseño desde 1900 hasta la actualidad es tan polifacética como las discusiones acerca del feminismo en nuestra sociedad actual. Con ello ofrece una nueva y actual perspectiva acerca de la historia del diseño moderno y los debates actuales, además de proporcionar estímulos de reflexión acerca de lo que debe ser el diseño en el siglo 21, quién lo define y para quién existe. Más información en este enlace.