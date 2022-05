Los nuevos mundos de Liam Young en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid

En la intersección del diseño, la ficción y los estudios de futuro

Hasta el 20 de noviembre se podrá visitar en la cuarta planta del Espacio Fundación Telefónica de Madrid, Liam Young. Construir nuevos mundos, un interesante proyecto expositivo dedicado a la obra del diseñador, artista y cineasta australiano, Liam Young.

La exposición reúne sus trabajos más destacados en el ámbito de las grandes vídeoinstalaciones, a clásicos como Planet City, In the Robot Skies y Where The City Can´t See, entre otras, se sumarán dos piezas de nueva producción, The Great Endeavor y Emissary, creadas expresamente para la ocasión.

«Young trabaja en la intersección del diseño, la ficción y los estudios de futuro y explora el impacto de la tecnología en la vida de las personas y su influencia en la transformación y redefinición de las ciudades», comentan desde la organización.

Las proyecciones se muestran junto a maquetas, fotografías y otros materiales con los que Young ha construido sus impactántes ficciones, que visibilizan las amenazas del presente y son fuente de inspiración para buscar alternativas.

Liam Young. Construir nuevos mundos se podría visitar de martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas. Mías información en este enlace.