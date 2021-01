Mary Ellen Mark en la Fundación Foto Colectania de Barcelona

Share this...

Mary Ellen Mark: Vidas de mujeres

Del 18 de marzo al 27 de junio de 2021 se podrá visitar en la Fundación Foto Colectania de Barcelona una imperdible muestra dedicada a la obra —y vida— de la fotógrafa estadounidense Mary Ellen Mark, para muchos expertos, uno de los grandes referentes a nivel mundial en el ámbito de la fotografía documental.

«Mark fue una pionera, su perspectiva se adelantó en el tiempo al enfoque actual de denuncia de los abusos sufridos por las mujeres que han puesto de relieve movimientos como #MeToo. Ella los mostró a través de numerosos proyectos que exploran la vida de las mujeres en situaciones difíciles, dolorosas y, a veces, casi imposibles», comentan desde la organización.

La exposición, titulada Mary Ellen Mark: Vidas de mujeres, recopila fotografías, películas y material para explorar el trabajo que la creativa americana realizó durante la segunda mitad del siglo XX, documentando una gran variedad de mujeres en situaciones diversas. Su obra se publicó en medios internacionales del calibre de The New York Times, Vanity Fair, New Yorker o Rolling Stone, por nombrar solo algunos y ha firmado casi una veintena de libros a lo largo de una carrera de más de medio siglo. «La obra de su vida consistió en utilizar la fotografía y el cine para profundizar en la existencia de los demás como una forma de aceptar su humanidad y compartirla con una audiencia más amplia, proporcionando a sus sujetos una voz relevante, a menudo poderosa».

La exposición ha sido organizada en colaboración con Fundación Banco Sabadell y comisariada por la directora en diChroma Photography, Anne Morin. Los horarios de visita son, de miércoles a viernes de 16:00 a 20:00 horas;

sábado de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Domingos de 11:00 a 15:00 horas. Festivos cerrado. Más información en este enlace.