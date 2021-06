Master Class gratuita de Shingo Sato en la Central de Diseño de Matadero Madrid

Un evento organizado por WEF y DIMAD

Los días 18, 19 y 20 de junio tendrá lugar, en la Central de Diseño de Matadero Madrid, una imperdible master class gratuita a cargo del famoso diseñador de moda japonés, Shingo Sato. «En la actualidad los workshops de patronaje experimental de Shingo Sato resultan los más avanzados y vanguardistas. Se caracteriza por utilizar una metodología totalmente práctica, en la que los alumnos aprenden haciendo prendas y experimentando con su sistema de patronaje», aseguran desde la organización del evento.

Su método, denominado Reconstrucción transformacional, se basa en la recreación de figuras geométricas, drapeados, volúmenes 3D y en la técnica japonesa del origami. Shingo Sato cuenta, además, con la experiencia de haber trabajado con maestros couturiers como Azzedine Alaia (1986-89, París) o la marca Trussardi (1989-91, Milán), entre otros. En el año 2002 crea en Tokio su estudio de diseño, en el que comienza a desarrollar sus propias colecciones.

Su particular forma de entender la profesión lo ha llevado a impartir cátedra en instituciones educativas de todo mundo como Parsons The New School for Design, Central Saint Martins School o Bunka Fashion College, ente muchas otras. Más información en este enlace.