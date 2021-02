Materia gris: exposición en CentroCentro. Materiales en la era posfósil

Share this...

Del 11 de febrero al 9 de mayo de 2021

CentroCentro, el famoso espacio cultural madrileño, presenta Materia gris, una potente exposición que indaga en el presente y futuro de los materiales en el contexto de una sociedad hiperindustrializada. «Con los recursos naturales del planeta al límite del agotamiento y en una sociedad de consumo que produce desperdicios en enormes cantidades, muchos diseñadores están jugando un importante papel en la investigación y desarrollo de nuevos materiales acorde con las necesidades y retos del siglo XXI. Esta exposición es un recopilatorio de nuevos materiales que van apareciendo en el campo del diseño. Ingenieros, arquitectos, biólogos, botanistas… son muchas las profesiones implicadas en el desarrollo de este campo», comentan desde la organización del evento.

Comisariada por Ana Domínguez Siemens, Materia gris se estructura a partir de proyectos producidos con “biomateriales” particularmente interesantes por su naturaleza biodegradable. Cueros elaborados con algas o con residuos de manzana, fibras textiles resultantes de la manipulación de agujas del pino, contrachapados salidos de la mazorca de maíz,… cerca de 40 interesantes trabajos firmados por creativos como Kosuke Araki, Basse Stittgen, Alix Bizet, Nacho Carbonell, Silio Cardona o Álvaro Catalán, entre muchos otros.

La exposición se complementa con un archivo de los materiales más interesantes salidos del Master in Design Through New Materials de la escuela Elisava de Barcelona, único en España en el estudio de materiales desde la perspectiva del diseño.

La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá visitarse en la planta 3 de CentroCentro, del 11 de febrero al 9 de mayo de 2021, de martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas. Más información en este enlace.