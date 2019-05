Painting with Letters: exposición de Manuel Estrada en el Type Directors Club

Painting with Letters: Book Covers, Typograms, and Other Typographic Projects

El Type Directors Club, una de las grandes referencias del diseño gráfico de Nueva York, acogerá hasta el próximo 29 de mayo la exposición, Painting with Letters: Book Covers, Typograms, and Other Typographic Projects. Se trata de un recorrido minucioso por la obra del famoso creativo español, y Premio Nacional de Diseño, Manuel Estrada.

La muestra, compuesta por un total de 55 imágenes, 36 de ellas portadas de libros, 13 logotipos y seis pósters enteramente tipográficos, se estructura a partir de la afirmación de que la escritura y la pintura son dos actividades cercanas que se encuentran en el núcleo central del proceso creativo: “Pintar con letras (Painting with Letters) es algo que siempre le ha interesado a Manuel Estrada, como escribir con imágenes. Es una forma de resumir todas las herramientas para convertir el diseño en un objeto para examinar o una imagen para mirar”, comentan desde la organización.

Entre otras cosas, Manuel Estrada reflexionó en el día de la inauguración sobre el valor y el estado de la tipografía en el escenario actual, sobre cómo las pantallas de los teléfonos móviles se han transformado en el principal instrumento de comunicación gráfica, el deterioro del “mensaje” por la escasez de espacio y el llamativo contraste con las pantallas gigantes en el paisaje urbano siempre intentando vender algo. “La tipografía es un índice que habla sobre el nivel cultural de cualquier sociedad. Hay pocos termómetros capaces de medir la salud cultural de un determinado tiempo o sociedad”, comentaba el diseñador madrileño.

Manuel Estrada, uno de los dos diseñadores españoles en exponer en el Type Directors Club a los largo de sus 70 años de historia, cerrara la exposición con una charla titulada: Gallery Talk with Manuel Estrada: Painting with Letters, donde hablará sobre la muestra, su amor por la tipografía y el diseño editorial. “Pintar con letras es el título de esta exposición. Para mí, este título simboliza un ideal del mensaje gráfico. Es capaz de unir la imagen, la parte icónica, lo que leemos de manera emocional e instintiva, y la parte textual, que nos permite comprender racionalmente el contenido del mensaje, utilizando nuestro aspecto más intelectual”.

Puedes conseguir tu entrada para la ceremonia de clausura en este enlace