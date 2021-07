TeamLab, una experiencia inmersiva y multisensorial en CaixaForum Barcelona

Arte, tecnología y naturaleza

Hasta el 9 de enero de 2022 CaixaForum Barcelona albergará Teamlab. Arte, tecnología y naturaleza, una imperdible experiencia inmersiva y multisensorial obra de TeamLab, el colectivo multidisciplinar japonés mundialmente famoso por investigar las vinculaciones entre el arte, la tecnología, el diseño y la naturaleza con el objetivo de explorar la relación de los individuos con el mundo que les rodea.

Para esta exposición este colectivo nos propone dos experiencias inmersivas, en transformación continua: Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World y Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn. Son obras abiertas interactivas, que se activan y actualizan constantemente gracias a la implicación de las personas que las visitan. «El comportamiento y las acciones del público provocan cambios en el espacio y generan imágenes únicas e irrepetibles; un proceso de creación colectiva que ofrece infinitas posibilidades», comentan desde la organización.

Born from the Darkness, a Loving, and Beautiful World es una instalación interactiva que permite a los visitantes crear un mundo entre todos. En las paredes de la sala se proyectan una serie de ideogramas. Si te detienes ante uno de ellos y extiendes la mano hacia él, aparecen las imágenes que evoca: aves posadas en ramas de árboles, mariposas en busca de flores… Al igual que en la naturaleza, las posibilidades son infinitas.

Por otra parte, Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn es un ecosistema habitado por toda una variedad de criaturas en el que hay que mantener el equilibrio entre flora y fauna. Los visitantes pueden explorar el entorno, observar su funcionamiento e incidir en él: las flores crecerán cuando no nos movemos y se dispersarán al caminar; las mariposas abundarán en las zonas floridas y los cocodrilos morirán si uno los pisa demasiado. Una invitación a repensar nuestra relación con lo que nos rodea.

Teamlab. Arte, tecnología y naturaleza se podrá disfrutar de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas. Más información en este enlace.