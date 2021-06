The New European Bauhaus a debate en Roca Barcelona Gallery

Share this...

Por una Europa «más inclusiva, más bella y más verde»

El jueves 10 de junio a partir de las 18:00 horas se celebrará The New European Bauhaus, una potente conferencia donde sus protagonistas, personajes clave de las industrias creativas nacionales, examinarán y debatirán acerca de la New European Bauhaus, la ambiciosa iniciativa de la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que apuesta por una Europa «más inclusiva, más bella y más verde».

Moderada por el periodista Felip Vivanco, está imperdible sesión, que forma parte de la programación oficial de la Barcelona Design Week 2021, contará con la participación de Xavier Torras, Director de Marca y Comunicación de Roca; Salvi Plaja, Director de Diseño de Simon; Alessandro Manetti, CEO IED España; Albert Fuster, Director Académico de Elisava; Anna Ramos, Directora de la Fundació Mies Van Der Rohe; Jordi Díaz Giralt, Senior Project Manager de Kave Home; e Isabel Roig, Directora de Barcelona Centre De Disseny.

«La Bauhaus histórica se creó en un momento de profunda transformación. Ahora, 102 años después, se quiere recuperar aquel espíritu, con un movimiento interdisciplinario e inspirador para aportar nuevas perspectivas y acciones concretas contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos. Para llevarlo a cabo, la New European Bauhaus quiere abrir el diálogo con expertos, empresas, instituciones y ciudadanos sobre el futuro de los espacios y los entornos en los que vivimos», comentan desde la organización.

Acceso gratuito (streaming y presencial) con inscripción previa. Más información en este enlace.