Barcelona Design Week 2021: una edición por partida doble

Del 7 al 17 de junio y del 7 al 30 de octubre

La edición número 16 de la Barcelona Design Week se celebrará este año en dos citas separadas en el tiempo pero unidas por el buen diseño. En primer lugar está la BDW PRO, un evento dirigido a un público profesional, constará principalmente de mesas redondas y coloquios en formato presencial, online e híbrido, y se desarrollara del 7 al 17 de junio. En segunda instancia, pero del 7 al 30 de octubre, llega la BDW City Festival, un evento compuesto principalmente de actividades presenciales por toda la ciudad, dirigidas a todos los públicos y más participativas.

El lema de este año es «Think, Design, Act». Pensar en clave diseño, diseñar e implementar nuevas soluciones, modelos y entornos más sostenibles, económicamente viables y enfocados a las necesidades reales de las personas. «El diseño es un aliado clave para cualquier sector, no hablamos sólo de objetos, sino de procesos, de innovación, de sostenibilidad y de poner las personas en el centro», comentan desde la organización.

Entre las actividades de junio en la BDW PRO destacan los Diálogos Diseño un ciclo organizado por Barcelona centre de Disseny: The New European Bauhaus, iniciativa de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y Espacios y entornos con impacto positivo, sobre diseño circular y entornos sostenibles, en el Roca Barcelona Gallery.

El programa también incluye la presentación del proyecto Nuevos escenarios y nuevo turismo para un futuro sostenible, realizado por estudiantes del IED Barcelona, ​​en colaboración con Barcelona Global y con el apoyo de Barcelona Centre de Disseny; y ADI Making Off… Materialidad, charla organizada por ADI-FAD para hablar de tres proyectos finalistas o ganadores de los Premios Delta de diseño industrial que destacan por los materiales utilizados en su producción.

También, en el Disseny Hub Barcelona se podrá ver la exposición El Mejor Diseño del Año, imprescindible para descubrir los proyectos más destacados del último año en diseño, arquitectura y arte en todas sus expresiones; y en el Museu del Disseny se inaugurará la exposición Balenciaga. La elegancia del sombrero, con más de 80 piezas y una decena de conjuntos, centrada en los sombreros de Balenciaga.

Durante estos días también se entregarán los Premios Laus de Diseño Gráfico y Comunicación Visual que organiza la ADG FAD, y los Premios FAD de Arte a la creación artística, de la A-FAD. También tendrá lugar una conferencia del arquitecto Ricardo Bofill, presidente del jurado de los Premios FAD Internacionales.

Está ineludible cita incluye también la proyección de los documentales Milton Glaser: To Inform and Delight, de Wendy Keys; y The New Bauhaus. The Life & Legacy of Moholy-Nagy, de la productora americana Opendox, que se estrena en Barcelona y que contará con la presencia del productor, Marquise Stillwell.

Para la cita de octubre, la BDW City Festival, las principales actividades que están previstas son la Food Design Week, que dará a conocer el talento de los food designers locales y organizará talleres para acercar el food design a la ciudadanía; el Pabellón Internacional en colaboración con otras design weeks; una nueva edición de Disseny en Diagonal con instalaciones y actividades para inundar de creatividad la principal arteria de la ciudad; y Districtes Disseny, con actividades organizadas por diferentes agentes de la ciudad.

Más información en este enlace.