Arquitectura de vanguardia en el Jonas, el gigante residencial de Orange Architects

29.950 m2 de diseño y buen gusto en el puerto de IJburg de Ámsterdam

Orange Architects, la famosa práctica de arquitectura neerlandesa fundada en 2010 por Jeroen Schipper, Patrick Meijers y Michiel Hofman, es la responsable de Jonas, un imponente edificio residencial que destaca por su riesgo formal, sostenibilidad y su fuerte apuesta por dinámicas comunales.

Ubicado en el puerto de IJburg de Ámsterdam, los 29.950 m2 del Jonas —273 viviendas, 190 de alquiler y 83 de propiedad —, son una verdadera oda a la arquitectura de vanguardia. Efectivamente, el equipo responsable del proyecto, formado por Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Paul Kierkels, Elena Staskute, Florentine van der Vaart, Irina Vaganova, Athanasia Kalaitzidou, Gloria Caiti, Luís Cardoso, Kapilan Chandranesan, Eric Eisma, Filippo Garuglieri, Casper van Leeuwen, Francesco Mainetti, Manuel Magnaguagno, Angela Park, Niek van der Putten, Erika Ruiz y Ivan Shkurko, ha conseguido dar forma con éxito a una propuesta que personifica una nueva forma de vivir: consciente, sostenible y social. «El nombre Jonas se refiere a la historia de Jonás y la ballena. Representa la aventura, pero también la protección y la contención dentro de un ‘cuerpo grande’. Un edificio imponente con un corazón cálido y un concepto de vivienda que se centra en las conexiones. Dentro de sus paredes, Jonas alberga una verdadera comunidad, así como muchos espacios públicos y comunitarios donde los residentes pueden compartir comodidades o realizar actividades juntos», comenta Patrick Meijers.

La arquitectura de Jonas es notable, desde el exterior, el edificio tiene una apariencia llamativa y robusta, expresa de manera distintiva los temas del lugar: el agua, el muelle y la artesanía de la construcción naval. La disposición irregular de las aberturas crea la impresión de que las ventanas «ondulan» suavemente a lo largo de la fachada.

Sobre su materialidad, aunque lo parece, no está revestido de piedra, sino de zinc oscuro preenvejecido. La fachada no toca el suelo, sino que se eleva por encima de él. El volumen no es rectangular, sino en forma de rombo. Estas cualidades hacen que el edificio sea familiar y vanguardista a la vez, racional pero escultural, reconocible e innovador.

Pero la verdadera sorpresa de Jonas espera en el interior. Este espacio es acogedor y cálido, y expresa una vida comunitaria moderna y sostenible. El interior es sorprendente y surrealista, un voluminoso espacio central que se extiende hasta la altura total del edificio, coronado por un techo acristalado y revestido de listones de madera de colores naturales, es la estrella máxima de toda la composición y alrededor del cual se agrupan los apartamentos y espacios colectivos.

«El concepto espacial de Jonas se basa en la construcción de barcos de madera tradicionales. Un esqueleto formado por una serie de cerchas dispuestas en fila conforma la estructura principal. Esto nos ha permitido jugar con los espacios y crear estancias únicas», afirma Jeroen Schipper y agrega: «Jonas estimula los encuentros. Todos son bienvenidos en Jonas, esto que atrae a una amplia variedad de residentes. Eligen conscientemente el concepto de vida colectiva y comparten los mismos valores en el ámbito de la sostenibilidad y la interacción social».

Un último aspecto a destacar, pero no por eso menos importante, es su condición BREEAM Sobresaliente, la máxima calificación de sostenibilidad alcanzable para un edificio residencial en los Países Bajos. Impecable.