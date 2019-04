Black: Architecture in Monochrome, 224 páginas de arquitectura negra

Casas, iglesias, bibliotecas, rascacielos…

Uno de los grandes retos de un editor, además de encontrar un tema atractivo del qué hablar, es la excusa para hacerlo. Y el desafío se antoja aún mayor cuando nos referimos a un ámbito como el de la arquitectura. ¿Qué no se ha dicho ya de esta disciplina? Phaidon, una vez más, ha conseguido dar con ese hilo conductor, ese común denominador que es capaz de reunir, fortalecer y elevar proyectos que por separado no tendrían la contundencia del conjunto. Se trata de Black: Architecture in Monochrome, un volumen exquisito de 224 páginas que celebra la arquitectura en negro. Una exploración en toda regla del legado arquitectónico monocromático negro de los últimos 1.000 años. Casas, iglesias, bibliotecas, rascacielos… firmados por arquitectos como Mies van der Rohe, Philip Johnson o Eero Saarinen, son apenas algunas de las 150 edificaciones recogidas en este nuevo acierto de la editorial británica.

El volumen, de 29 x 25 cm y tapa dura, ha sido firmado y diseñado por el equipo de Phaidon. Con una maquetación sobria, es necesario destacar el diseño de cubierta. Totalmente negra, un sutil juego de brillos y mates realza la ilustración y los créditos ademas de conferirle un notable peso conceptual a la obra.

