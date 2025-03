The Art of Home: A Designer Guide to Creating an Elevated Yet Approachable Home, de Shea McGee

Shea McGee, la reconocida diseñadora estadounidense detrás de Studio McGee y la exitosa serie de Netflix, Dream Home Makeover, presenta: The Art of Home: A Designer Guide to Creating an Elevated Yet Approachable Home, un interesante libro editado por Harper Horizon en el que Shea demuestra que el diseño de interiores de alto nivel puede ser accesible y aplicable a cualquier hogar.

En su libro, Shea nos lleva de la mano a través de cada habitación de la casa, desde la entrada hasta los cuartos de servicio, ofreciendo guías paso a paso, ejemplos de sus proyectos y relatos personales que inspiran. Con su enfoque único, enseña cómo crear espacios impactantes pero acogedores, demostrando que el diseño no es solo un arte, sino una habilidad que todos podemos desarrollar. «Lo que amo del diseño es la oportunidad de soñar y luego convertir esa visión en realidad», comenta Shea y agrega; «The Art of Home no solo es un libro visualmente deslumbrante, sino también una herramienta práctica que ayudará a los lectores a transformar sus hogares y, con ellos, su forma de vivir. Un must-have para amantes del diseño y la decoración».