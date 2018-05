Estreno del documental: Mies On Scene. Barcelona in two acts

La obra con la que Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich cambiarían la historia de la arquitectura para siempre

La Fundación Mies van der Rohe, creada inicialmente para la reconstrucción del Pabellón Alemán que Mies proyectó durante la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, y organizadora del Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe, presenta el documental, Mies On Scene. Barcelona in two acts: Una coproducción de la propia Fundación y Nihao Films, galardonada en Los Ángeles con el premio al mejor documental de arte y que se estrenará el próximo mes de mayo en el Festival DocsBarcelona.

El documental relata la historia de un edificio convertido en paradigma de la arquitectura moderna y como su construcción inicial y su posterior reconstrucción, significaron dos momentos clave para la ciudad de Barcelona. El documental ha sido dirigido por Xavi Campreciós y Pep Martín y cuenta con la participación, entre otros, de Eduardo Mendoza, Oriol Bohigas, Xavier Rubert de Ventós, Fernando Ramos y Fritz Neumeyer.